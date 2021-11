“Dexter – New Blood” scheda e recensione della serie tv Now Tv

Disponibile su: Now Tv

Genere: Drammatico

Anno: 2021

Ideatore: Jeff Lindsay

Cast: Michael C. Hall, Julia Jones, David Magidoff, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Steve M. Robertson, Armen Garo, Dee Nelson, Kellan Rhude, Jack Alcott

Paese: USA

Durata: 55 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Sono passati 10 anni dal finale dell’ottava stagione. Dopo un periodo di isolamento nell’Oregon, Dexter ha assunto una nuova identità e si è rifatto una vita. Per gli abitanti della cittadina di Iron Lake (Upstate New York) non è altri che Jim Lindsay. Un pacifico e affabile dipendente del Fred’s Fish Game, e nessuno – neanche la sua nuova compagna, Angela Bishop, a capo della polizia locale – è a conoscenza dei suoi trascorsi e del Passeggero Oscuro. Che comunque farà sempre parte di lui.

“Dexter – New Blood” scheda e recensione della serie tv Now Tv – La recensione di MoviePlayer.it

Un grande prologo, una grande attesa per ciò che potrebbe accadere, e funziona sia in questa misura sia in quella in cui cerca di riprendere le atmosfere cupe che avevano fatto la fortuna della serie originale. Il revival/sequel ci mostra un “nuovo e migliorato” Dexter, ora Jim Lindsay, e una nuova vita fatta di routine pronta ad essere spezzata dopo dieci anni dal “bullo” di turno.

Recensione di Federico Vascotto. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di CiakMagazine.it

La cosa importante è che sin dalla prima scena, che rende omaggio a Il cacciatore di Michael Cimino, la sensazione è quella di rivivere emozioni lontane. Anche grazie a Michael C. Hall, per cui Dexter è il “Dark Passenger” a cui forse sente il bisogno di dare un degno finale prima di lasciarlo per sempre. Anche se, si sa, fatta una stagione, si fa presto a farne un’altra, se il pubblico gradisce. E se il buongiorno si vede dal mattino, sarebbe bello passare ancora un po’ di tempo con Dexter Morgan.

Recensione di Alessandro De Simone. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Cinematographe.it

“Dexter: New Blood” riesce perfettamente a riprendere in mano il filo di un discorso rimasto in sospeso otto anni fa. Dipana la matassa di situazioni relative al passato, le mostra da diversi punti di vista. Spolvera la memoria del pubblico e rinfresca l’immagine del protagonista. Permettendo alla serie di guardare avanti, verso una seconda vita. Proprio come Dexter che è pronto a tornare sé stesso dopo essere rimasto intrappolato per dieci anni in un drammatico limbo tra presente e passato. E ancora tanto ha da raccontare di se stesso e, di riflesso, di tutti noi.

Recensione di Patrizia Monaco. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

