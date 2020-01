Vuoi guardare il video di “Detto Fatto Rai 2” puntata 7 gennaio 2020?

“Detto Fatto Rai 2” puntata 7 gennaio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 7 gennaio 2020, è andata in onda una puntata di “Detto Fatto Rai 2”, il factual show appuntamento fisso del pomeriggio televisivo con Bianca Guaccero. Fanno parte del cast fisso l’esperta di stile Carla Gozzi e Guillermo Mariotto. Quest’ultimo ha il ruolo di “spettatore speciale” che commenterà il programma in maniera dissacrante. Gianpaolo Gambi, infine, fa divertire il pubblico a casa e in studio con la sua comicità.

“DETTO FATTO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 7 GENNAIO 2020

