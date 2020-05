Detto Fatto Bianca Guaccero torna in tv l’appello su Instagram

da dilei.it

Bianca Guaccero torna in tv con Detto Fatto da lunedì 11 maggio. Ad ufficializzarlo è la stessa presentatrice con un messaggio su Instagram. Dove lancia un appello per chiedere clemenza al suo pubblico.

Bianca ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae in camerino. Insieme alla squadra di trucco e parrucco che purtroppo non sarà al suo fianco alla ripresa di Detto Fatto. La conduttrice quindi sarà costretta a fare tutto da sé. Per questo chiede preventivamente di essere clementi con lei e perdonarla se il make up non sarà perfetto. Insomma, per evitare critiche sprezzanti (e inutili), Bianca chiede scusa anticipatamente di eventuali sbavature.

“La nostra grande squadra… quel camerino che assiste ogni giorno allo show nello show… mi mancherete ragazzi… ma cercherò di fare al meglio anche il vostro di lavoro. Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola perciò anche voi a casa siate clementi!“. La bella presentatrice fa appello dunque al buon cuore del suo pubblico per evitare critiche ai suoi look.

“Avremo dei cambiamenti, ma saremo sempre noi”

Ma l’assenza di make up artist e hair stylist non sarà l’unica novità a Detto Fatto. Precisa infatti la Guaccero: “Avremo dei cambiamenti, ma saremo sempre noi!”. E poi fa una promessa a tutti coloro che guarderanno la sua trasmissione. “Ripartiamo, e lo facciamo per tutto l’amore che ci dimostrate sempre anche in una situazione come questa. Ce la metterò tutta per strapparvi qualche sorriso, ormai mi conoscete, non riesco ad essere diversa da così…😉”.

Bianca conclude con un pensiero di ringraziamento a tutti coloro che lavorano per salvare la vita alle persone malate. “Il mio grazie più profondo va a tutte le persone che lavorando in ospedale hanno visto in faccia la sofferenza vera. A quelle persone va tutta la nostra riconoscenza, la nostra stima, perché non si sono mai fermate. Perché sono state padri, madri, figli, per quei malati che non hanno potuto nemmeno stringere la mano ai propri cari mentre erano ricoverati. Hanno rischiato la loro stessa vita, e lo hanno fatto in silenzio. Grazie a tutti voi!”.

I fan sono entusiasti all’idea che la Guaccero ritorni in tv e in moltissimi le scrivono su Instagram messaggi di incoraggiamento: “Bianca sei bravissima. Sicuramente sarai all’ altezza di questa nuova situazione lavorativa. Noi pubblico ti siamo vicini ,anche se lontani. Forza e coraggio,insieme ce la faremo”. E ancora: “Bianca grazie per tutto quello che hai fatto per noi in questa quarantena e un grosso in bocca al lupo per il tuo rientro a Detto Fatto. Immagino quanto sarà difficile per te sia come mamma che come artista,ma noi pubblico saremo lì a sostenerti per come meriti. Speriamo che basti a farti sentire meno sola”.

