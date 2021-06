De Bruyne e Hazard in forte dubbio per l’Italia Il Belgio aspetta gli esami e spera nei recuperi

da tuttomercatoweb.it

Esistono forti dubbi, secondo la Gazzetta dello Sport, che Kevin De Bruyne ed Eden Hazard possano recuperare in vista della sfida di venerdì del Belgio contro l’Italia. Per il centrocampista del Manchester City, uscito per un’entrataccia di Palhinha, si teme un problema ai legamenti della caviglia. Oggi comunque andranno in scena gli esami strumentali che diranno qualcosa in più sull’entità. Il 7 del Real Madrid, invece, ha chiesto il cambio nel finale dopo aver sentito tirare la coscia destra. Anche in questo caso servirà attendere gli esami. Ma nel caso in cui si trattasse di stiramento sarebbe praticamente impossibile il recupero. Diversa la questione se Hazard si fosse fermato in tempo, accusando solo un sovraccarico.

