Vuoi guardare il video di “Daydreamer” puntata 20 aprile 2021?

“Daydreamer” puntata 20 aprile 2021 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Daydreamer Canale 5”, puntata 20 aprile 2021, è una soap ambientata ad Instanbul. Dunque, racconta le vicende della bella e generosa Sanem che aspira a diventare scrittrice. Ma la sua famiglia, poi, le impone un matrimonio combinato. Perciò, Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un’agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Bey. E’ il figlio del proprietario dell’agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz.

Proprio in quest’occasione, inoltre, Can e Samen si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l’amore? Comunque, è una soap ambientata ad Instanbul. Dunque, racconta le vicende della bella e generosa Sanem che aspira a diventare scrittrice. Ma la sua famiglia, poi, le impone un matrimonio combinato. Perciò, Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un’agenzia pubblicitaria.

“Daydreamer Canale 5”, puntata 20 aprile 2021, è una soap ambientata ad Instanbul. Dunque, racconta le vicende della bella e generosa Sanem che aspira a diventare scrittrice. Ma la sua famiglia, poi, le impone un matrimonio combinato. Perciò, Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un’agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Bey. E’ il figlio del proprietario dell’agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz.

Proprio in quest’occasione, inoltre, Can e Samen si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l’amore? Comunque, è una soap ambientata ad Instanbul. Dunque, racconta le vicende della bella e generosa Sanem che aspira a diventare scrittrice. Ma la sua famiglia, poi, le impone un matrimonio combinato. Perciò, Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un’agenzia pubblicitaria.

“DAYDREAMER CANALE 5” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 20 APRILE 2021

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO