Vuoi guardare il video di “Danza con me 2023” RaiPlay?

“Danza con me 2023” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Danza con me 2023” RaiPlay è la trasmissione di Roberto Bolle dedicata alla passione e all’espressione della libertà, restituita in maniera spumeggiante ed energica. Il padrone di casa, poi, si spartisce la guida del programma diventando a volte spalla, a volte conduttore di veri e propri numeri. Insieme, inoltre, a personaggi noti del mondo dello spettacolo. Comunque, è la trasmissione dedicata alla passione e all’espressione della libertà, restituita in maniera spumeggiante ed energica.

