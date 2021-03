Vuoi guardare il video di “Dantedì 2021” RaiPlay?

“Dantedì 2021” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Dantedì 2021” RaiPlay è l’importante appuntamento culturale, in diretta dal Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica e altri esponenti istituzionali. Nel corso dell’evento, poi, Roberto Benigni legge un canto della Divina Commedia. Conduce, inoltre, Serena Bortone per la regia di Flavia Unfer. Comunque, è l’importante appuntamento culturale, in diretta dal Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica e altri esponenti istituzionali.

Nel corso dell’evento, poi, Roberto Benigni legge un canto della Divina Commedia. Conduce, inoltre, Serena Bortone per la regia di Flavia Unfer. Tuttavia, è l’importante appuntamento culturale, in diretta dal Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica e altri esponenti istituzionali. Nel corso dell’evento, poi, Roberto Benigni legge un canto della Divina Commedia. Conduce, inoltre, Serena Bortone per la regia di Flavia Unfer. Perciò, è l’importante appuntamento culturale, in diretta dal Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica e altri esponenti istituzionali.

“Dantedì 2021” RaiPlay è l’importante appuntamento culturale, in diretta dal Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica e altri esponenti istituzionali. Nel corso dell’evento, poi, Roberto Benigni legge un canto della Divina Commedia. Conduce, inoltre, Serena Bortone per la regia di Flavia Unfer. Comunque, è l’importante appuntamento culturale, in diretta dal Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica e altri esponenti istituzionali.

Nel corso dell’evento, poi, Roberto Benigni legge un canto della Divina Commedia. Conduce, inoltre, Serena Bortone per la regia di Flavia Unfer. Tuttavia, è l’importante appuntamento culturale, in diretta dal Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica e altri esponenti istituzionali. Nel corso dell’evento, poi, Roberto Benigni legge un canto della Divina Commedia. Conduce, inoltre, Serena Bortone per la regia di Flavia Unfer. Perciò, è l’importante appuntamento culturale, in diretta dal Palazzo del Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica e altri esponenti istituzionali.

“DANTEDI’ 2021 RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO