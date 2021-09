Vuoi guardare il video di “Dante Confidential” RaiPlay?

“Dante Confidential” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Dante Confidential” RaiPlay è il documentario che ci porta alla scoperta dei lati privati della vita del poeta. Un’indagine, poi, coinvolgente, anche un po’ irriverente. Che, però, ci permette di entrare in contatto con “l’uomo”, oltre la rappresentazione stereotipata con il quale a volte ci viene presentato. La voce narrante, inoltre, è Pierfrancesco Diliberto, più noto come Pif, che ci accompagnerà in questo percorso. Con, poi, una narrazione contemporanea senza rinunciare alla profondità storica e critica.

