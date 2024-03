16 Marzo 2024

Vuoi guardare il video di “Dalla parte degli animali” puntata di oggi 17 marzo 2024?

“Dalla parte degli animali” puntata di oggi 17 marzo 2024 (VIDEO)

da mediasetplay.it

Ogni domenica mattina, il programma in tv “Dalla Parte degli Animali” regala ai suoi spettatori un’occasione unica per connettersi con il mondo degli animali, scoprire storie commoventi e, soprattutto, fare la differenza nella vita di creature che cercano disperatamente una famiglia amorevole. Nella puntata di oggi, datata 10 marzo 2024, poi, gli spettatori sono stati di nuovo intrattenuti e ispirati.

Adozioni di cuccioli che cambiano vite – Puntata di oggi 17 marzo 2024

Uno degli aspetti più commoventi di “Dalla Parte degli Animali” in tv oggi, inoltre, è l’opportunità di vedere adorabili cuccioli e animali domestici in cerca di un nuovo inizio. La puntata di oggi, poi, non è stata diversa, poiché ha presentato una serie di amici pelosi in cerca di adozione. I telespettatori hanno potuto ammirare le immagini di questi dolci animali e apprendere le loro storie toccanti.

Il Cuore del Programma: La Famiglia Brambilla

La conduttrice di questa straordinaria trasmissione in tv è Michela Vittoria Brambilla, una vera appassionata di animali e attivista nel campo della protezione degli animali. La sua dedizione a questa causa è evidente sempre, anche nella puntata di oggi, 17 marzo 2024. La presenza affettuosa di sua figlia, Stella, è una parte speciale dello spettacolo.

Stella, la giovane co-conduttrice, porta un’energia contagiosa e un amore sincero per gli animali. La sua partecipazione nel programma è una testimonianza di come la passione per la protezione degli animali possa essere trasmessa attraverso le generazioni. La madre e la figlia lavorano insieme per aiutare gli animali bisognosi, facendo del loro legame un’ispirazione per tutti noi. Ecco, insomma, chi è la bambina che appare in video nel programma.

Quando va in onda – Puntata di oggi 17 marzo 2024

“Dalla Parte degli Animali” è un appuntamento fisso ogni domenica alle 10.25 circa. Questo orario garantisce che un pubblico ampio possa sintonizzarsi per vedere le storie di animali coraggiosi e le adozioni di cuccioli che cambiano vite. Ecco, quindi, quando va in onda la trasmissione.

La replica per chi si è perso la puntata di ieri – Puntata di oggi 17 marzo 2024

Per coloro che, nonostante ora sappiano quando va in onda, si sono persi la puntata di ieri, c’è la possibilità di vedere la replica su Mediaset Infinity. Questa è un’opportunità straordinaria per recuperare storie e momenti emozionanti che potrebbero aver toccato il cuore dei telespettatori.

In conclusione, “Dalla Parte degli Animali” è molto più di una semplice trasmissione televisiva. È un viaggio emozionante nel mondo degli animali e delle persone che li aiutano. Il 17 marzo 2024, come sempre, ha dimostrato quanto sia importante dare voce agli animali che non possono parlare da soli. Grazie, infatti, a Michela Vittoria Brambilla, Stella e tutto il team, le adozioni sono possibili, e le vite degli animali possono essere trasformate. Non dimenticate, quindi, di sintonizzarvi alla prossima puntata per continuare a essere “Dalla Parte degli Animali” e non perdete la replica della puntata di ieri.

“DRITTO E ROVESCIO” PUNTATA 17 MARZO 2024 GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO