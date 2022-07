Dagospia lancia la bomba “Questa sera Totti e Ilary annunceranno la separazione”

da ilfattoquotidiano.it

Dagospia e lo scoop dell’estate. Stando a quanto riportato dal famoso sito, infatti, questa sera Totti e Ilary faranno un’importante comunicazione ai fan. La coppia ha deciso di “separarsi in modo consensuale”. Sarà vero? Al momento, al riguardo, ci sarebbe più di un dubbio. Chiaramente, però, se tutto fosse confermato, saremmo di fronte ad una ‘bomba’ destinata a tenere banco sulle pagine di gossip di tutti i media.

Già lo scorso febbraio, comunque, Dagospia lanciò sospetti sulla stabilità della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Uno scoop che, già all’epoca, fu, poi, riportato su tutti i maggiori quotidiani nazionali. ‘Il Corriere della sera’ parlò di due “separati in casa”. ‘Repubblica’, invece, ipotizzò la presenza di un’altra donna, Noemi Bocchi, a minare la stabilità della coppia. Totti e Blasi smentirono tutto e parlarono di fake news messe in giro ad arte. In un’intervista a “Verissimo” dall’amica Silvia Toffanin, Ilary chiarì: “Ci sono stata male? Siamo quasi abituati. Quella foto scattata allo stadio non mi ha messo dei dubbi mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno. Una foto fatta così allo stadio vuol dire tutto e vuol dire nulla”.

Indiscrezione o notizia?

Poi, Ilary Blasi aggiunse: “Riconoscono allo stadio, tra tantissime persone con tanto di mascherina, questa ragazza pur non essendo un personaggio pubblico. Le danno un nome e cognome. La foto è stata scattata il 5 febbraio, il caso mediatico è esploso il 21. Passano quindici giorni, hanno solamente una foto allo stadio? Dicevano della presunta amante da mesi, vuol dire che lo sapevano e non c’è nulla? Mio marito si porta l’amante allo stadio con a venti metri mio figlio Christian?”. Tante domande, insomma, e nessuna risposta.

Sono interrogativi legittimi, anzi, sacrosanti, verrebbe da dire. Tanto che la conduttrice, comprensibilmente, si scagliò contro diversi quotidiani. Pregò, inoltre, di fermare la macchina del gossip per tutelare i soggetti più indifesi in questa situazione: i figli della coppia. Noi, al momento, ci limitiamo a riportare questa indiscrezione, lanciata da un sito solitamente molto attendibile. Ma un’indiscrezione, senza alcuna prova a conferma, rimane tale.

