Da Non è la Rai al GF Vip: Antonella Elia massacrata a Live Non è la d’Urso

Giada Oricchio per iltempo.it

A “Live – Non è la d’Urso”, Fernanda Lessa, l’ultima eliminata dal GFVip 4, Valeria Marini e Enrica Bonaccorti contro Antonella Elia: “Era da squalifica, ha un carattere terribile”. E Giovanni Ciacci: “Non sapete che combinava a Non è la Rai. Chiediamo a Yvonne Sciò!”. Fernanda Lessa, ospite di Barbara d’Urso a “Live – Non è la d’Urso”, entra in studio e ammette: “Dentro la casa non avevamo capito che il Coronavirus fosse così. Non immaginavamo che la situazione fosse questa. Pensavo che fosse come la febbre dengue a Rio” e sulla squallida lite con Antonella dice: “Eravamo tutti esasperati e la scena è stata bruttissima. Però il livido sul braccio ce l’ho io. Mi ha strappato di mano la mascherina e l’ha rotta, mi ha stretto il seno, mi ha tirato per il braccio e ho ancora i lividi. Non voglio avere niente a che fare con il fidanzato, mi è già bastata la sua signora!”.

Pietro Delle Piane, in collegamento, la provoca: “Pensa a tuo marito che su Instagram ha scritto che al tuo posto gli avrebbe tirato una testata. Le donne non si toccano nemmeno con un fiore. Se è un uomo mi può chiamare e ne parliamo. E’ un irresponsabile. Tu e tuo marito siete dei bluff, dei buffoni, Antonella è sincera. A casa farete dei riti particolari, io mi faccio il segno della croce quando vi vedo”.

Fernanda Lessa difende il marito

Fernanda Lessa difende il marito: “Voleva dire che conoscendomi si aspettava che reagissi con una testata”. E Luca Zocchi sottolinea che alzare le mani è “fuori dal regolamento, da espulsione”. La bellissima modella brasiliana spegne anche la polemica stantia sul segno della croce. “Lo facevo in tante occasioni, non solo davanti a Antonella Elia, ma non l’hanno mandato in onda”. Valeria Marini è molto contrariata dalla piega che ha preso il programma e polemizza: “Mi dissocio dalle polemiche del fidanzato di Antonella. La Elia ha dato solo messaggi di cattiveria e di aggressività. Era da squalifica. Il GF fatto così non era uno show”.

La Marini si inalbera di brutto quando Barbara d’Urso manda la clip in cui Marco Senise racconta di essere stato il pomo della discordia tra lei e la Elia. “Cioè non è possibile… ma chi lo conosce? Io non so chi è questo Marco Senise. Non so di che state parlando, ma chi è? Non so chi è, dice che ha avuto una storia con me? Veramente?! E’ un’invenzione totale, non ti ha detto la verità”.

Barbara d’Urso ride sotto i baffi, ne prende atto e riporta il discorso su Antonella mostrando una clip in cui l’ex soubrette a “Non è la Rai” piangeva. E impostando la vocina faceva la vittima: “Dico sempre scemenze, sbaglio e dico cose cattive, è colpa mia”. Giovanni Ciacci è avvelenato: “Antonella ha un carattere terribile. Nonva d’accordo con nessuno, specie con le altre donne. Enrica (Bonaccorti, nda) racconta cosa faceva a Non è la Rai, altrimenti chiediamo a Yvonne Sciò, l’ha fatta nera”.

Enrica Bonaccorti non apre il vaso di Pandora, ma non risparmia critiche alla Elia: “Faceva e diceva le stesse cose che abbiamo visto al GFVip. Ha 56 anni, ma il temperamento è quello di una undicenne e si è visto anche nella casa del GFVip. Andava squalificata. Se avesse avuto un bel carattere avrebbe fatto un’altra carriera perché aveva talento. Di Antonella non ci si può fidare, è difficile lavorarci insieme. Ti mettevi d’accordo per le battute, per gli applausi e faceva finta di dimenticarsene, poi ti chiedeva scusa, ma non era vero. Non si capisce se ci fa o ci è, mi prendeva in giro e ci cascavo sempre. Per questo ho deciso di chiudere”.

