Crossing Lines: la serie TV che ha conquistato il pubblico italiano

Introduzione

“Crossing Lines” è una serie televisiva che unisce il genere crime drama a elementi di thriller e dramma poliziesco. Creata da Edward Allen Bernero, la serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2013 e ha avuto un grande impatto sia a livello internazionale che in Italia. Con tre stagioni che si sono concluse nel 2015. La serie ha guadagnato una vasta base di fan grazie alla sua trama avvincente, ai suoi personaggi complessi. E alla sua capacità di trattare tematiche universali come la giustizia, la moralità e la cooperazione internazionale.

La trama di Crossing Lines: un thriller internazionale

“Crossing Lines” si sviluppa attorno a un’unità speciale della Corte Penale Internazionale (CPI), che ha il compito di perseguire crimini violenti e transnazionali. La serie segue un gruppo di agenti delle forze dell’ordine provenienti da diverse nazioni. Che uniscono le forze per fermare i criminali che minacciano la sicurezza globale. Ogni episodio esplora un crimine diverso che attraversa i confini dei vari paesi, mettendo in evidenza le difficoltà di agire in un contesto internazionale. Dove le leggi e le procedure variano da stato a stato.

La serie si distingue per l’ambientazione europea, con città come Parigi, Praga, Nizza e Amsterdam che fungono da sfondo alle indagini della squadra. Le storie si sviluppano in maniera avvincente, mantenendo il ritmo serrato e il pubblico con il fiato sospeso. Il formato della serie, con episodi autoconclusivi, permette anche una certa fluidità narrativa. Ma non manca di creare una continuità tra i vari casi affrontati dalla squadra.

Un cast internazionale di talento

Uno degli aspetti che ha reso “Crossing Lines” un successo globale è senza dubbio il suo cast internazionale di talento. La serie vanta attori di grande esperienza, alcuni dei quali sono già noti al grande pubblico per altre produzioni di successo.

William Fichtner , uno degli attori più amati di Hollywood, interpreta il protagonista Carl Hickman, un ex detective della polizia di New York. Hickman è un uomo complesso, segnato dal passato e dalla perdita, ma dotato di una grande intelligenza e capacità investigativa.

Donald Sutherland è Michel Dorn, il capo della squadra di investigatori internazionali. Dorn è un uomo di grande esperienza, che cerca di guidare il gruppo con fermezza e saggezza, ma che, allo stesso tempo, nasconde un passato doloroso.

Marc Lavoine interpreta Louis Daniel, un altro membro importante della squadra. Louis è un personaggio di grande fascino, ma anche di profonda umanità, che sa come equilibrare il lavoro e la vita privata.

Al fianco di questi attori ci sono anche altri volti noti, come Gabriella Pession, che interpreta Eva Vittoria, e Tom Wlaschiha, che veste i panni di Sebastian Berger. La serie si arricchisce ulteriormente con l’ingresso di Elizabeth Mitchell e Goran Višnjić nelle stagioni successive, aggiungendo nuove dinamiche al gruppo e portando la trama in direzioni inaspettate.

La disponibilità di Crossing Lines in streaming in Italia

In Italia, “Crossing Lines” ha trovato una seconda vita grazie alle piattaforme di streaming, che hanno reso facile l’accesso alla serie anche per chi non ha potuto seguirla durante la sua trasmissione originale. La serie è stata trasmessa per la prima volta su Rai 2, ma ora è disponibile su diverse piattaforme digitali.

Su Mediaset Infinity, una delle piattaforme di streaming più popolari in Italia, è possibile trovare tutte e tre le stagioni di “Crossing Lines”. Gli utenti possono guardare la serie in italiano, con l’opzione di selezionare anche l’audio in inglese per chi preferisce la versione originale. Inoltre, alcune stagioni sono disponibili gratuitamente, anche se la visione è accompagnata da pubblicità.

Un altro servizio di streaming che offre “Crossing Lines” è Amazon Prime Video, che mette a disposizione la prima stagione. Amazon Prime Video è un’opzione comoda per chi è già abbonato, ma offre anche la possibilità di noleggiare o acquistare le stagioni singolarmente.

Inoltre, Serially è un altro servizio di streaming che permette agli utenti italiani di guardare la serie gratuitamente, anche se con la presenza di annunci pubblicitari. La possibilità di accedere alla serie su più piattaforme rende “Crossing Lines” facilmente accessibile a chiunque desideri guardarlo, senza dover ricorrere alla tradizionale televisione.

Perché vedere Crossing Lines: i motivi del successo

Ci sono diversi motivi per cui “Crossing Lines” è riuscita a conquistare il pubblico italiano e internazionale. Innanzitutto, la serie è un mix perfetto di thriller, drama e poliziesco, con una trama che tiene sempre alta la tensione. Gli spettatori vengono trascinati in una serie di indagini intricate e piene di colpi di scena, che offrono sempre nuovi misteri da risolvere.

Inoltre, la serie si distingue per la sua ambientazione internazionale, che le conferisce un appeal unico. Le storie si sviluppano in città diverse, ma la serie riesce a creare una sensazione di coesione tra i vari paesi, trattando tematiche universali come la giustizia e la cooperazione internazionale.

Il cast di “Crossing Lines” è un altro punto di forza. Gli attori, tutti molto noti, offrono performance di altissimo livello, portando in vita personaggi complessi e sfaccettati. La chimica tra i protagonisti è palpabile, e ogni membro della squadra ha una personalità che lo rende interessante e indispensabile per il buon funzionamento del gruppo.

Infine, la serie si distingue anche per la qualità della sceneggiatura e della regia, che riescono a mantenere alta la qualità della produzione durante tutte e tre le stagioni. La capacità di costruire trame avvincenti e personaggi ben sviluppati è uno degli aspetti che ha reso “Crossing Lines” una serie amata dai fan del genere crime.

Conclusione: una serie imperdibile per gli amanti del crime drama

“Crossing Lines” è una serie che ha saputo conquistare il cuore di molti spettatori in Italia e nel mondo. Con la sua trama intrigante, il suo cast internazionale e la qualità della produzione, la serie merita di essere vista da chi ama i thriller polizieschi che trattano tematiche universali. Grazie alla disponibilità su piattaforme di streaming come Mediaset Infinity, Amazon Prime Video e Serially, gli appassionati hanno l’opportunità di recuperare le stagioni e di godere della visione di un prodotto che ha lasciato un segno nel panorama delle serie TV internazionali. Se non avete ancora visto “Crossing Lines”, è il momento di farlo: una serie che unisce il meglio del genere crime e che offre un’esperienza di visione indimenticabile.

