Cristina Parodi nuovo programma dopo il no di Bianca Guaccero L’ipotesi

Marco Santoro per lanostratv.it

Dopo l’esperienza piuttosto timida al timone de La Prima Volta e dopo l’insuccesso avuto con Domenica In, Cristina Parodi è stata fatta fuori dalla Rai. La conduttrice, infatti, non è figurata tra i nomi dell’attuale stagione televisiva e questo è il perchè non si vede in televisione. Cristina Parodi è stata sostituita da Francesca Fialdini che quest’anno sta conducendo nello stesso slot della domenica pomeriggio Da Noi…A Ruota Libera al posto de La Prima Volta. Ma il futuro di Cristina Parodi in tv è tutto da scrivere. Secondo quanto risulta a Blogo, la conduttrice sarebbe stata scelta come conduttrice di un nuovo programma mattutino in onda su Tv8 al fianco di Alessio Viola. Dopo il no di Bianca Guaccero che dovrebbe rimanere salda alla conduzione di Detto Fatto, se Rai2 confermerà nella prossima stagione il factual show.

Cristina Parodi torna in televisione? Nuovo programma ogni mattina su Tv8

Per la prossima stagione televisiva la società del gruppo Sky Italia avrebbe deciso di ampliare l’offerta informativa del suo canale Tv8, rivolto ad un target generalista. Come riportato da Blogo, tra la fine di agosto e i primi di settembre dovrebbe partire un nuovo programma. Per l’esattezza un contenitore di infotainment, un mix tra Unomattina e Mattino 5. Alla conduzione Alessio Viola, il giornalista di Sky Tg24. Mentre per la figura femminile sarebbe stata scelta Cristina Parodi, orfana di conduzione e ospitate in televisione. Nelle scorse settimane, e ancor prima di prendere la decisione di affidare la trasmissione a Cristina Parodi, i vertici di Tv8 avrebbero vagliato Bianca Guaccero. Ma anche Eleonoire Casalegno, Ilenia Lazzarin, Diletta Leotta e Francesca Fialdini.

Cristina Parodi, coronavirus Bergamo: “Rimane molto da fare per proteggere le persone”

Da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus Cristina Parodi, definita come “tsumani che ha sconvolto le vite“, ha deciso di scendere in campo. E affiancare il marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. La sua città è stata la più colpita d’Italia dal coronavirus e Cristina Parodi (la sorella Benedetta ha dichiarato che la situazione è drammatica) con l’organizzazione umanitaria italiana Cesvi si è mobilitata per aiutare il quanto più possibile. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Rimane molto da fare per proteggere le persone più vulnerabili come gli anziani e per aiutare le fasce sociali più bisognose. Cesvi è dove Bergamo ha bisogno”.

