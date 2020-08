Vuoi guardare il video di “Council of dads” serie tv episodio 3?

“Council of dads” serie tv episodio 3 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Council of dads” serie tv, episodio 3, è una serie drammatica tratta dall’omonimo best seller autobiografico di Bruce Feiler. Scott, poi, malato di cancro in fase terminale, decide di creare un “Consiglio dei Papà”. Consiglio, inoltre, composto dai suoi tre più cari amici per sostituirlo nel ruolo di padre quando lui non ci sarà più. Aiutando, poi, sua moglie Robin a crescere i loro 5 adorati figli. Dopo la prematura scomparsa di Scott, inoltre, nascerà un’affiatata famiglia allargata. Pronta, poi, ad affrontare insieme le difficoltà della vita.

Comunque, è una serie drammatica tratta dall’omonimo best seller autobiografico di Bruce Feiler. Scott, poi, malato di cancro in fase terminale, decide di creare un “Consiglio dei Papà”. Consiglio, inoltre, composto dai suoi tre più cari amici per sostituirlo nel ruolo di padre quando lui non ci sarà più. Aiutando, poi, sua moglie Robin a crescere i loro 5 adorati figli. Dopo la prematura scomparsa di Scott, inoltre, nascerà un’affiatata famiglia allargata. Pronta, poi, ad affrontare insieme le difficoltà.

“Council of dads” serie tv, episodio 3, è una serie drammatica tratta dall’omonimo best seller autobiografico di Bruce Feiler. Scott, poi, malato di cancro in fase terminale, decide di creare un “Consiglio dei Papà”. Consiglio, inoltre, composto dai suoi tre più cari amici per sostituirlo nel ruolo di padre quando lui non ci sarà più. Aiutando, poi, sua moglie Robin a crescere i loro 5 adorati figli. Dopo la prematura scomparsa di Scott, inoltre, nascerà un’affiatata famiglia allargata. Pronta, poi, ad affrontare insieme le difficoltà della vita.

Comunque, è una serie drammatica tratta dall’omonimo best seller autobiografico di Bruce Feiler. Scott, poi, malato di cancro in fase terminale, decide di creare un “Consiglio dei Papà”. Consiglio, inoltre, composto dai suoi tre più cari amici per sostituirlo nel ruolo di padre quando lui non ci sarà più. Aiutando, poi, sua moglie Robin a crescere i loro 5 adorati figli. Dopo la prematura scomparsa di Scott, inoltre, nascerà un’affiatata famiglia allargata. Pronta, poi, ad affrontare insieme le difficoltà.

“COUNCIL OF DADS” GUARDA IL VIDEO EPISODIO 3

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO