5 Ottobre 2025

“Cose Nostre” Rai 1 puntata stasera 6 ottobre 2025 (VIDEO)

Vuoi guardare il video della puntata di "Cose Nostre" Rai 1 puntata stasera 6 ottobre 2025?

Introduzione – “Cose Nostre” Rai 1 puntata stasera 6 ottobre 2025

“Cose Nostre” è il programma di Rai 1 condotto da Emilia Brandi. Racconta le storie di donne e uomini coraggiosi che si sono opposti alla violenza delle mafie. Poi, si concentra su come queste persone abbiano pagato un prezzo altissimo per la loro lotta contro il crimine organizzato. Inoltre, il programma mette in luce il coraggio di chi ha scelto di non abbassare la testa, continuando a svolgere il proprio dovere.

Cose Nostre: puntata di oggi – “Cose Nostre” Rai 1 puntata stasera 6 ottobre 2025

La puntata di oggi di “Cose Nostre” si focalizza su nuovi protagonisti della lotta contro le mafie. Poi, la trasmissione esplora le vite di giornalisti, manager pubblici e testimoni di giustizia che hanno deciso di non piegarsi. Le storie raccontate mettono in risalto il loro impegno quotidiano, nonostante le minacce e le difficoltà. Inoltre, l’intervento di esperti arricchisce la narrazione, offrendo spunti di riflessione su come il coraggio individuale possa influenzare il cambiamento sociale.

Cose Nostre 16 settembre 2024: come guardare il video – “Cose Nostre” Rai 1 puntata stasera 6 ottobre 2025

Se non hai potuto seguire la puntata in diretta, puoi guardare il video su RaiPlay. La puntata del 7 ottobre 2024 è disponibile in streaming sulla piattaforma. Poi, RaiPlay offre la possibilità di vedere ogni episodio in qualsiasi momento, rendendo il programma accessibile a tutti. Inoltre, puoi selezionare i momenti più interessanti e rivedere i passaggi che ti hanno colpito di più.

Cose Nostre Rai 1: repliche e streaming – “Cose Nostre” Rai 1 puntata stasera 6 ottobre 2025

Le repliche di “Cose Nostre” sono disponibili su RaiPlay, il portale ufficiale della Rai. Qui, poi, puoi trovare tutte le puntate trasmesse e guardarle quando vuoi. La puntata di oggi è già online, pronta per essere rivista. Inoltre, grazie alla facilità di accesso alle repliche, il programma permette a tutti di scoprire storie di coraggio e resistenza contro la criminalità organizzata.

Storie di coraggio e resistenza – “Cose Nostre” Rai 1 puntata stasera 6 ottobre 2025

“Cose Nostre” non è solo un programma di cronaca, ma anche un tributo a chi ha scelto di opporsi al crimine. Emilia Brandi, poi, accompagna lo spettatore attraverso storie intense e toccanti. Ogni puntata esplora le vite di persone comuni che hanno fatto scelte straordinarie. Inoltre, l’importanza del messaggio trasmesso risuona forte: la giustizia può prevalere anche nelle situazioni più difficili.

In conclusione, la puntata di “Cose Nostre” del 6 ottobre 2025 è disponibile su RaiPlay. Poi, puoi guardare la replica e scoprire le storie di chi ha avuto il coraggio di opporsi alle mafie, pagando un prezzo altissimo. Inoltre, ogni episodio ti farà riflettere sull’importanza della giustizia e dell’integrità morale.

