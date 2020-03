Coronavirus “Tv Talk” sospeso da Rai 3 per almeno due settimane

da davidemaggio.it

Vi abbiamo detto della rivoluzione nel palinsesto di Rai 1, che vede la sospensione de “La Prova del Cuoco” e di “Vieni da me” (per maggiori informazioni, leggi qui). L’obiettivo, comunque, è quello di dare maggiore spazio all’informazione fornita da “Storie Italiane” e “La vita in diretta”. Ad ogni modo, anche Rai 3 cambia e cancella, per almeno due settimane, l’appuntamento del sabato pomeriggio con “Tv Talk”.

Ecco quanto annuncia il conduttore del programma, Massimo Bernardini, in un video pubblicato sui social di “Tv Talk”. Carissimi amici di Tv Talk, vi avevamo promesso che vi avremmo fatto compagnia in questo momento difficile per tutti. Ma oggi oggi abbiamo regole nuove. E anche noi diamo la massima priorità alla salute di tutti. Dobbiamo e vogliamo stare a casa per proteggervi e per proteggerci. Sapete bene che il nostro è un lavoro di squadra e che si svolge all’interno di un’azienda, che ha a cuore il nostro bene come lavoratori, ma anche quello del Paese. Tv Talk si prende una pausa per due settimane, e naturalmente seguiremo gli aggiornamenti delle normative. Sperando però di tornare il prima possibile con voi”