Coronavirus Trump “Iniettare il disinfettante” I medici “Non fatelo”

da corriere.it

Iniezioni di amuchina, lampade Uv per «seccare» il virus. Sono due delle assurde proposte lanciate ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il briefing quotidiano alla Casa Bianca sul Coronavirus. Il presidente ha menzionato i disinfettanti per superfici, «che lo buttano giù in un minuto». E chiesto: «C’è un modo di farne qualcosa, non so, con un’iniezione, o con dei lavaggi?

In modo che il disinfettante arrivi ai polmoni, perché se arriva ai polmoni può avere un impatto tremendous, molto forte, sui polmoni. Certo, bisognerà chiedere a dei dottori, ma a me pare interessante». Dietro di lui, la coordinatrice della task force Deborah Birx resta in silenzio, con un’espressione orripilata che non è sfuggita ai social.Dove da subito decine di medici e funzionari di salute pubblica si sono affannati a twittare: «Non bevete né iniettate disinfettanti».

I raggi Uv

Il presidente Trump era già stato biasimato dalla comunità scientifica per il suo plauso acritico dell’idrossiclorochina. Farmaco antimalarico i cui benefici nella cura al virus sono ancora molto disputati. Ieri, oltre alla proposta di iniettarsi del disinfettante, Trump ha continuato evidenziando «studi emergenti» dal Dipartimento di pubblica sicurezza. Secondo cui il virus si indebolirebbe se esposto alla luce, corroborato dal sottosegretario William Bryan. Trump ha spiazzato tutti, mettendo in imbarazzo Bryan, chiedendo di indagare sul fatto che «il caldo non possa far parte di una cura complessiva».

«Se colpissimo il corpo dei malati con una luce tremendous, fortissima, ultravioletta o solo molto forte? E se riuscissimo a portare la luce dentro al corpo, non so, attraverso la pelle? Forse testerete anche questo?» Anche del fatto che il virus muoia con il caldo non ci sono, a oggi, evidenze scientifiche. «Vorrei parlare con voi medici della luce e del calore come cure per il virus. Forse non si può; ma forse si può. Ripeto, forse si può, forse non si può. Io non sono un medico».

Coronavirus Trump “Iniettare il disinfettante” I medici “Non fatelo” – Chi è William Bryan

Bryan, nella scena dei briefing quotidiani alla Casa Bianca, è un nuovo personaggio. E’ il sottosegretario per la scienza e la tecnologia del ministero della Sicurezza interna. Secondo Bryan, il virus può sopravvivere fino a 18 ore sulle superfici se la temperatura esterna si aggira tra i 20 e i 23 gradi, l’umidità è pari al 20% e non c’è sole. Ma se è piena estate e l’umidità è pari all’80%, il Covid-19 resiste sulle superfici solo per due minuti.

Stesso discorso per le particelle sospese nell’aria: possono restare contagiose per 60 minuti o per un minuto e mezzo. Nel primo caso non c’è il sole, nel secondo sì. Non si è capito, invece, a quale titolo Bryan e il suo Dipartimento siano stati coinvolti su un tema così distante dalle loro competenze. Il sottosegretario, ex militare, è un esperto di energia e di problemi geo-politici. Il suo ramo dell’amministrazione si occupa di studiare strumenti tecnologici. Per difendere il Paese da attacchi cibernetici oppure da usare in caso di disastri naturali.

Trump e i briefing

Alle riunioni della task force antivirus, riporta il New York Times, Trump di rado partecipa. E di rado si prepara prima di incontrare i giornalisti. In genere si documenta su un sunto che i suoi assistenti gli preparano, che sottolinea e «corregge» con un pennarello prima di leggerli in pubblico.

