Coronavirus tra la narrazione dei fatti e i fatti c’è una bella differenza

La narrazione dei fatti e i fatti sono due cose che possono divergere fino al punto che la narrazione risulta falsa. Quello che ci raccontano i nostri politici sono un plastico esempio di quanto appena affermato. I pericoli che si corrono con l’epidemia da corona virus sono fatti, la narrazione che si fa sui provvedimenti adottati non corrisponde ai fatti. Prendiamo ad esempio l’obbligo di non uscire di casa: viene presentato come un piccolo sacrificio che aiuta a debellare il virus. Ebbene i fatti dicono che l’obbligo non è un “piccolo sacrificio” ma una sospensione di diritti costituzionali garantiti. Aggravata da sanzioni che fanno pensare ad un arresto domiciliare, espressione forte ma fatta per rendere l’idea.

Il piccolo sacrificio, poi, sarebbe limitato a 15 giorni, secondo la narrazione, ma i fatti dimostrano un’altra cosa. E cioè che si tratta di un semplice periodo di osservazione per accumulare dati che servono per fronteggiare l’epidemia e non per debellarla. La narrazione dice ancora che non ci saranno problemi per l’approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ma i fatti dimostrano già che i negozi non offrono più le stesse quantità e qualità di merci perché dalla produzione al negozio la filiera è già entrata in crisi. Nei campi la merce non viene raccolta perché i lavoratori, per lo più in nero, non possono lavorare e la merce marcisce.

Gli italiani sono soddifatti delle mosse del Governo: vedremo fino a quando

Tranne i supermercati, i pochi negozi che hanno aperto, non vendono perché la gente, non potendo uscire di casa, se non per motivi specificamente indicati, non acquista. I pochi negozi che hanno deciso di aprire sono destinati a chiudere, mentre altri hanno già deciso saggiamente di non aprire. I medici di famiglia non ricevono più i pazienti e curano per telefono e c’è il problema delle ricette da ritirare. L’elenco è lungo e persino noioso da esporre, ma gli italiani, almeno quelli intervistati o che navigano sul web sono soddisfatti, vedremo fino a quando.

Intanto mentre i governanti si dimostrano contenti perchè la UE ci permetterà di fare molto altro debito e quindi di sforare largamente i parametri, la borsa di Milano fa un tonfo mai visto nella storia. E lo spread risale vertiginosamente ai livelli di un paio di anni fa. Non bisogna preoccuparsi perchè il ministro dell’economia, Gualtieri, assicura che nessuno perderà il posto di lavoro (ma non dovrebbe toccare al ministro del lavoro?). Il ministro degli esteri, Di Maio, assicura che verranno risarciti tutti quelli che hanno subìto o che stanno subendo perdite economiche (che c’entra con questo il ministro degli esteri?).

Non c’è problema perché la colpa sarà della Francia, della Germania, dell’Austria che chiude il confine del Brennero. Stiamo tranquilli perché Di Maio ha già minacciato chi ci crea problemi, e come sapete stanno tutti tremando. Siamo riusciti a passare, dopo la Cina, come il Paese degli appestati, e tra gli altri Trump ha chiuso i voli per 30 giorni. Ma gli italiani sono contenti della narrazione secondo secondo la quale basteranno 15 giorni per sconfiggere l’epidemia, almeno a leggere i soliti frequentatori del web. D’altra parte non abbiamo forse il sistema sanitario più efficiente al mondo? E pensare che gli stessi addetti ai lavori, oltre ai cittadini utenti, hanno sempre lamentato le grandi carenze del sistema.

La narrazione però produce miracoli e basta ricorrere allo spirito patriottico per far apparire una realtà diversa. Non vi preoccupate comunque dell’esposizione cruda dei fatti appena enunciata che è diversa dalla narrazione ufficiale e configura quasi un oltraggio alla Nazione. Sono evidentemente farneticazioni di un cittadino che vuole sfuggire alla narrazione del “Grande Fratello”, che ritiene di avere ancora un cervello da far funzionare per esprimere un pensiero libero e responsabile. Il futuro è dietro l’angolo e le divergenze tra narrazioni e fatti verranno fuori. Ma si confida sulla scarsa memoria degli italiani per arrivare ad una nuova narrazione che servirà esclusivamente a chi ha il potere di gestirlo.

Mario Balzano

