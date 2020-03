Coronavirus “Porta a porta” sospeso Bruno Vespa accusa “Decisione politica” ma Rai e Usigrai replicano “Nessun complotto”

Coronavirus “Porta a porta” sospeso Bruno Vespa accusa “Decisione politica” ma Rai e Usigrai replicano “Nessun complotto”

da davidemaggio.it

Lo scorso 4 marzo, Nicola Zingaretti partecipa come ospite a “Porta a Porta”. Qualche giorno dopo, il governatore del Lazio e segretario del PD risulta positivo al Coronavirus. La notizia allarma molti negli studi di Via Teulada a Roma e così Bruno Vespa, per tranquillizzare tutti, si sottopone ad un tampone che, fortunatamente, dà esito negativo. La faccenda, però, non si chiude qui, perché la Rai decide di sospendere la messa in onda del programma.

Quindi, Bruno Vespa, in una nota, precisa: “Facendomi carico delle ansie del mondo produttivo del Centro tv di via Teulada, ho chiesto di poter condurre la trasmissione in collegamento da casa mia. Nemmeno questo mi è stato accordato”. Inoltre, il giornalista e conduttore sottolinea: “Ieri sera il presidente della Società italiana di Pneumologia e ordinario nell’Università Cattolica, professor Richeldi, mi ha rilasciato un certificato di buona salute e asintomaticità. Ritenendo che io possa andare in onda dal nostro studio. Pronto a ripetere i controlli quando necessario. L’altra sera il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, professor Brusaferro, mi ha confermato che l’arco temporale del contagio è tra i 4 e i 7 giorni. Nella settimana successiva si manifestano casi poco frequenti”.

Le parole di Bruno Vespa e la risposta della Rai

Insomma, Bruno Vespa non accetta lo stop imposto a “Porta a Porta” e, nella stessa nota, contesta senza giri di parole la decisione presa dai vertici della Rai. “E’ sconcertante che mentre il Paese chiede sempre più informazione si chiuda una trasmissione importante senza un motivo ragionevole. Debbo purtroppo concludere che la direzione aziendale ha tenuto conto del parere del segretario Usigrai che da sempre considera Porta a Porta un abuso. Ma questo dà alla decisione un sapore politico che mi preoccupa”. Il giornalista, inoltre, si scusa con gli ospiti invitati per questa sera. Infine, auspica che domani possa “andare regolarmente in onda nelle modalità che saranno concordate”.

Parole durissime, dunque, quelle di Bruno Vespa, alle quali risponde la Rai: “Una disposizione aziendale di carattere prudenziale che limita gli accessi è stata adottata nei giorni scorsi dalla Rai. Con riferimento a tutte le persone che sono state a stretto contatto con soggetti positivi al coronavirus nei propri studi. Tale disposizione è stata applicata in via cautelare anche a dipendenti e collaboratori che hanno lavorato alla puntata di Porta a Porta di mercoledì scorso”. Questo è quanto si legge in una nota diffusa da Viale Mazzini.

Coronavirus “Porta a porta” sospeso Bruno Vespa accusa “Decisione politica” ma Rai e Usigrai replicano “Nessun complotto”

Inoltre, la Rai rimarca: “La fiducia nelle capacità professionali di Bruno Vespa è è dimostrata dal fatto che proprio al giornalista sia stata affidata venerdì scorso la prima serata corale sul coronavirus ‘L’Italia unita ce la farà’. La scelta di applicare disposizioni prudenziali, com’è ovvio, è una decisione aziendale totalmente autonoma e indipendente”. Dunque, secondo l’azienda, la decisione presa non ha nessun “sapore politico”, come invece aveva ipotizzato Vespa.

Ancora più dura la replica al giornalista arrivata dall’Usigrai: “E’ inutile che Bruno Vespa si affanni a cercare presunti complotti. La realtà è molto più semplice: TUTTI i cittadini, quindi anche i giornalisti, gli artisti e i politici, sono uguali davanti alle regole. E come tutti i cittadini anche Bruno Vespa è tenuto a rispettarle per senso civico”.

“PORTA A PORTA RAIPLAY PUNTATA 6 MARZO 2020 (VIDEO)