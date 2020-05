Coronavirus Negozi regole Fase 2 casse schermate e bancomat guanti per toccare i vestiti

Coronavirus Negozi regole Fase 2 casse schermate e bancomat guanti per toccare i vestiti

Rosario Dimito per ilmessaggero.it

Riaprono lunedì 18 i negozi, dall’abbigliamento, alla pelletteria, alle scarpe. Da lunedì potrà rialzare le saracinesche il 55,6% delle imprese ancora sospese (432,8 mila). Quelle interessate dal nuovo decreto legge che dovrebbe vedere la luce in nottata che sarà dettagliato da un altro Dcpm di oggi. Secondo quanto concordato fra governo e regioni per i negozi al dettaglio serve una adeguata informazione sulle misure.

Per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso a chi ha più 37,5 °C. Regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti. E assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso. Da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i dipendenti. L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Pulizia e disinfezione quotidiana delle aree comuni. Ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, il ricircolo dell’aria.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere (schermi). In alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. Favorire modalità di pagamento elettroniche. Nei mercati e fiere più o meno stesse regole. Ingressi differenziati in entrata e uscita, vigilati, distanze, disinfezione delle mani. Uso dei guanti usa e getta nelle attività di acquisto, specie di alimenti e bevande. Mascherine, distanze di almeno un metro. A carico dei comuni obblighi sui posteggi per distanze anche tra le auto, sensi unici, obbligo di far igienizzare i prodotti usati venduti.

FASE 2 CORONAVIRUS DAL 18 MAGGIO LA NUOVA DISTANZA 2 METRI LE REGOLE PER RISTORANTI PARRUCCHIERI ESTETISTI