Coronavirus Mattarella chiede unità al Paese ma la politica non è pronta

Coronavirus Mattarella chiede unità al Paese ma la politica non è pronta

Quanto durerà il coronavirus? Saremo costretti a stare chiusi in casa fino al 31 luglio, termine fissato dal primo decreto legge? Speriamo di no, dice il nostro premier Conte, impegnato a varare decreti legge e dpcm a raffica, per contenere il contagio. Ma anche per tenere a bada le regioni maggiormente colpite quali: Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, che contestano i provvedimenti del Governo. Anche le regioni del centro sud, spaventate dalla possibilità di un aumento del contagio, che metterebbe in crisi profonda il già disastrato sistema sanitario regionale, chiedono provvedimenti drastici. Per limitare la possibilità che il contagio possa raggiungere il loro territorio.

Le forze politiche, al momento, sono apparentemente collaborative ma pronte, quelle dell’opposizione, a scatenarsi. Non appena il contagio imboccherà una curva discendente e rassicurante per la popolazione. In questo contesto suonano preoccupanti le parole pronunciate dal Capo dello Stato. Mattarella, che lancia l’allarme sulle conseguenze economiche e sociali di questa guerra al virus. Combattuta in modo confuso e che fatalmente porterà ad un abbassamento del PIL, i più pessimisti si spingono fino a un -10%, che porterà il Paese ad un impoverimento. Paragonabile a quello conseguente ad una guerra vera e propria. In tal senso auspica, Mattarella, una reazione di tutti per rimboccarsi le maniche, richiamando quanto già avvenuto nel nostro Paese dopo la seconda guerra mondiale.

Non sappiamo se gli italiani saranno pronti per una sfida così difficile, certamente non lo è la nostra classe politica

Non sappiamo se gli italiani saranno pronti per una sfida così difficile, certamente non lo è la nostra classe politica. Abituata a fare propaganda, piuttosto che affrontare i problemi, annuncia il ricorso a risorse che ci verrebbero dallo sforamento dei parametri di bilancio, dal Fondo Salvastati della UE e dagli Eurobond, come se fossero già realizzati. Tra l’altro non si capisce neppure in quale direzione verrebbero utilizzate queste risorse. Nel primo decreto adottato di 25miliardi, la direzione è quella di erogarli a fini risarcitori e quindi non per investimenti. 500milioni sarebbero destinati ad Alitalia, per la quale si prospetta una nazionalizzazione (ci risiamo), che addosserebbe alle esauste casse dello Stato le perdite di gestione che sicuramente ci sarebbero per un’azienda palesemente non competitiva.

Torniamo però alle risorse che verrebbero dallo sforamento senza limiti di bilancio. Ci chiediamo se possiamo chiedere alla UE di fare altro debito, che si aggiunge a quello enorme che già abbiamo, e fino a che punto. Quando si fa credito bisogna avere la capacità di restituirlo, perchè chi ci presta i soldi (gli investitori internazionali) ci chiede di essere solvibili. E se non forniamo garanzie non ce li prestano se non con un alto tasso di interesse. Si parla poi di Eurobond per recuperare denaro dagli investitori internazionali, ma chi dovrebbe essere il garante dell’emissione di questi Bond? L’Italia, che li vorrebbe introdurre, chiede che i garanti siano tutti i Paesi europei, anche quelli che non ne avrebbero bisogno. A questo punto ci si chiede perché gli altri Paesi europei dovrebbero essere garanti dei nostri debiti?

Coronavirus Mattarella chiede unità al Paese ma la politica non è pronta

Infine il Fondo Salvastati, che avrebbe una dotazione di 410miliardi, che al momento non esistono, ha delle regole. Regole che attualmente penalizzano i Paesi come l’Italia che hanno un debito pubblico elevato. Allo stato attuale per usufruire di questo fondo dovremmo essere messi sotto tutela. Crediamo davvero che gli altri Paesi europei rinuncerebbero ad un controllo serrato sui prestiti erogati con questo fondo? Ricordiamo che le regole sono state firmate anche dal nostro Governo. La solidarietà che pretenderemmo da parte della UE è difficile che venga accolta con favore. L’Italia è la terza economia dell’Europa e il tenore di vita degli italiani è tra i più alti. A queste condizioni è difficile pretendere solidarietà dagli altri Stati per garantire il mantenimento del nostro livello di vita.

Pertanto le risorse per il rilancio della nostra economia debbono venire in buona parte dall’interno, facendo pagare le tasse a tutti e limitando gli sprechi che arricchiscono i furbi. La propaganda politica, invece, fa leva sugli slogan e la scarsa capacità di chi ci governa, alla caccia soltanto di facili consensi, non sono un buon viatico. Quello che sentiamo in questo momento sono un premier condottiero, che si dimentica del Parlamento, e ministri alla ricerca di visibilità. Tra questi si distingue il solito Di Maio che parlando degli aiuti che stanno arrivando dall’estero, tra mille difficoltà, se ne attribuisce il merito come se ci fossero dati per sua amicizia personale. E’ il colmo!

Mario Balzano

CORONAVIRUS TRA LA NARRAZIONE DEI FATTI E I FATTI C’E’ UNA BELLA DIFFERENZA