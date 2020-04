Coronavirus L’Italia è un Paese governato dagli scienziati perché Conte ha rinunciato

Coronavirus L’Italia è un Paese governato dagli scienziati perché Conte ha rinunciato

L’Italia è in lockdown dal 4 marzo scorso. Siamo chiusi per coronavirus da quella data. Da allora, lo slogan è sempre lo stesso, ripetuto ossessivamente dalla televisione e da tutti i mass media: restate a casa. Una scelta avveduta, saggia, l’unica effettivamente possibile, almeno in quel momento. Bisognava contenere i numeri di un’epidemia, poi divenuta pandemia, che stava sconquassando il nostro sistema sanitario, in special modo quello del Nord-Italia, considerato, da anni, un’eccellenza del territorio nazionale. Una misura che è servita anche ad evitare il dilagare del virus al centro-sud, laddove le strutture sanitarie (non di certo i medici, che sono bravissimi) non sarebbero state all’altezza di una situazione tanto grave. Ma, infine, o forse, per prima cosa, doveva essere utile a programmare l’agognata e indispensabile “fase 2”.

Da un punto di vista della ripresa non si intravedono novità

Bene, se un mese e mezzo dopo l’inizio del lockdown i numeri ci dicono che la strategia sta producendo effetti da un punto di vista del contenimento del virus, da un punto di vista della programmazione della ripresa non si intravedono novità. Gli stessi artisti della canzone italiana e del mondo dello spettacolo, che in un primo momento si erano spesi per la propagazione dello slogan #restiamoacasa, oggi chiedono risposte al Governo. Non tanto per loro (così dicono), quanto per chi lavora per loro, chi rende possibile la realizzazione di un tour, un film, uno spettacolo, un programma televisivo. Persino loro, insomma, si sono accorti che non basta ripetere una frase ossessivamente per risolvere i problemi. Quello di chiudere la popolazione in casa non era e non è una scelta “politica”: era semplice buonsenso. Ma il buonsenso non è l’unica dote richiesta ad un governante, serve anche la capacità di prendere decisioni che possono essere impopolari o rischiose, ma necessarie.

Le vere “star” di oggi sono gli scienziati

Dal 4 marzo l’Italia ha come Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, un Governo nominato dal Parlamento che, però, assume decisioni prese dagli scienziati. Sono loro le vere “star” di oggi, in particolar modo coloro che si occupano di professione di studio e contenimento dei virus. Le televisioni litigano per accaparrarseli, per avere un prezioso parere, e loro dispensano pillole di sapere dal pulpito più alto che possa esistere: il tubo catodico. Sia chiaro: chi scrive non vuole affatto attaccarli o sminuire minimamente l’autorità che hanno nel loro campo d’azione. Ma, appunto, ognuno ha il suo campo d’azione. Un virologo, uno scienziato, può (anzi, deve) occuparsi della questione coronavirus, ma guarda solo ad un aspetto della questione. Il problema, però, è che la pandemia sta creando un’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale. Di questo si deve occupare il Governo, premier in testa, non l’epidemiologo o il virologo di turno.

Coronavirus L’Italia è un Paese governato dagli scienziati perché Conte ha rinunciato

Qui sta il nocciolo della questione. Conte, nelle sue numerosissime conferenze stampa televisive, tenute nelle fasce di maggior ascolto, non ha fatto altro che ripetere lo slogan #restateacasa e #tuttoandràbene. Ha condito i suoi interventi con sterili punzecchiature ad un’opposizione irresponsabile, ha fatto il pieno di consensi nei maledetti sondaggi. Tutto, bello, tutto perfetto: ma ora non basta più. Conte ha il dovere costituzionale di dare un indirizzo all’Italia, di indicare una via d’uscita dal tunnel. E, bisogna ripeterlo, chiudere in casa i cittadini sine die non è un’opzione, semmai un rifugio. Ora basta, però: non si può giocare sempre in difesa e serve una strategia. Fa sorridere (ma ci sarebbe da piangere) quando il ministro Boccia chiede alla scienza di fornire “certezze inconfutabili”. Praticamente è chiedere l’impossibile.

Il Presidente del Consiglio non deve escogitare bigliettini utili per l’incarto dei cioccolatini

Il punto, però, sembra essere proprio qui: il Governo ha paura di decidere. Conte ed il suo esecutivo stanno aspettando che sia la scienza a dire cosa bisogna fare. Così, se malauguratamente qualcosa dovesse andare storto, la colpa ricadrebbe su chi ha deciso (epidemiologi e virologi) e non su chi aveva il compito di farlo (il premier e i ministri). Non sarà così, non potrà mai essere così. Gli scienziati, giustamente, non si prenderanno mai una responsabilità del genere e, del resto, sarebbe saggio non caricarli di questo peso. Quando parlano in tv esprimono pareri, danno consigli autorevoli e preziosi, ma nulla di più. Ecco perché Conte, il prima possibile, dovrà assumersi la responsabilità non più di abbindolarci con frasi ad effetto (“restiamo lontani oggi per abbracciarci più forte domani”). Il Presidente del Consiglio non deve escogitare bigliettini utili per l’incarto dei cioccolatini, deve decidere e prendersi responsabilità. Anche quella di fallire.

“Io ho come l’impressione che, se mi lasciano ancora un po’ qui, alla fine sarò io a non voler più uscire”

Se domani tornerà una nuova ondata epidemica e saremmo costretti a un nuovo lockdown, disastroso sotto ogni aspetto, “la colpa” sarà sua. Se, invece, usciremo fuori da quest’incubo ma milioni di cittadini avranno perso il lavoro e scoppieranno sanguinose e violente proteste di piazza, la “colpa” sarà sempre sua. I sondaggi rinfrancano chi non si può poggiare su altro. Ma non sono un sostegno perenne, oggi ti aiutano a stare in piedi e domani, magari, ti seppelliscono. Ecco perché l’Italia oggi ha bisogno di una voce unica, la sua, e non le mille provenienti dalle bocche di scienziati che, per mestiere, ti dicono solo di cosa avere paura. Chiudo con le parole di Luca Bizzarri, un comico sì, ma che su Twitter scrive spesso parole sagge: “Io ho come l’impressione che, se mi lasciano ancora un po’ qui, alla fine sarò io a non voler più uscire”. E’ proprio così.

Francesco G. Balzano

CORONAVIRUS CONTE CONTINUA A FARE PROMESSE E PRONUNCIARE SLOGAN MA DOPO LA PANDEMIA CI ATTENDE IL PANDEMONIO