Coronavirus Le conseguenze dei disastri economici del Governo Conte le pagheranno anche quelli che ora incautamente lo difendono

Nel mentre si continua a discutere dell’epidemia da coronavirus, sta scoppiando un’altra epidemia, quella della povertà. La prima non si poteva prevedere perchè è stata originata da un virus sconosciuto, comparso chissà come. Non si sa se in modo naturale o per incauta e tragica sperimentazione in laboratorio. La seconda, quella della povertà, era largamente prevedibile e frutto non solo dell’epidemia da virus, ma anche della pochezza dei nostri governanti. I quali si sono preoccupati del coronavirus ma non degli effetti che produceva sull’economia e l’occupazione del Paese.

E’ stato relativamente facile intervenire, come è stato fatto, introducendo una serie di divieti che hanno sconvolto la vita dei cittadini. Li hanno trattati come scolaretti e si è arrivati perfino a disciplinare per legge non solo la mobilità delle persone, ma anche i rapporti di relazione in generale. Per arrivare a regolare persino i rapporti affettivi. Tutto in nome del diritto alla salute. Una cosa alla volta, è stato il motto del Governo, e i risultati sono quelli contenuti nei bollettini quotidiani diramati dalla Protezione Civile. Ciascuno li commenta a seconda dell’appartenenza politica, piuttosto che nella tragica sostanza dei numeri, che tali non sono. Perché ad essi corrispondono persone che sono venute a mancare.

Molto più difficile sarà ora intervenire sulla epidemia della povertà

Molto più difficile sarà ora intervenire sulla epidemia che si è venuta a creare, cioè quella della povertà dovuta a mancanza di lavoro. E’ una epidemia che doveva essere prevista e affrontata con interventi tempestivi. Che avrebbero dovuto accompagnare quelli messi in atto per contrastare il virus. Questo perché si doveva sapere che l’interruzione di attività produttive avrebbe provocato danni alle imprese e ai lavoratori. Oltre che alle categorie di milioni di artigiani, commercianti e partite IVA, che hanno dovuto sospendere le loro attività. Non si era mai vista in passato, nelle crisi provocate da pandemie, che un Governo si preoccupasse solo di contrastare quest’ultima, tralasciando tutto il resto.

La posizione del Governo è stata quella di pensare solo alla salute, adesso deve pensare anche alla epidemia della povertà che sta affrontando con grande ritardo. I provvedimenti che sta mettendo in campo debbono recuperare una situazione che si aggrava ogni giorno che passa. Mentre cerca di tappare un buco, se ne aprono altri due. Ciò è dimostrato dal fatto che anche i media, finora orientati a fare servizi soprattutto sulla malattia, cominciano a puntare con decisione sull’epidemia da povertà. I servizi sulle code ai supermercati sono sostituiti da quelli sulle code agli sportelli della solidarietà gestiti da parrocchie, istituzioni caritatevoli e benefiche. Ma anche da privati volenterosi che distiribuiscono pasti e generi di prima necessità.

Non sono i soliti poveri, sono persone impoverite dai provvedimenti del Governo

Non sono i soliti poveri, sono persone impoverite dai provvedimenti del Governo le quali, mettendo da parte riserbo e pudore, cercano di sopravvivere. Mettendosi in coda a questi sportelli. A questi dobbiamo aggiungere i tanti, e sono forse la maggior parte, che resistono perché aiutati dalla solidarietà familiare. A fronte di questa situazione assistiamo alle dichiarazioni solenni del Presidente del Consiglio che loda l’azione del Governo per quanto è stato fatto. onché alle dichiarazioni di ministri che parlano con soddisfazione dei provvedimenti adottati che risolverebbero i problemi di loro competenza. Ci sono poi gli esperti che ipotizzano soluzioni, secondo loro efficaci, ma solo sulla carta, che non potranno mai essere messi in pratica perché la realtà del Paese è diversa.

E’ curioso e anche un pò ridicolo che mentre annunciano i provvedimenti, aggiungano subito dopo, discorsi sulle inefficienze del sistema Paese, a cui quei provvedimenti sono destinati. La recessione economica che avanza aggraverà la situazione di tutti gli italiani, anche di quelli che si credono al sicuro. Certi personaggi che impazzano sul web, distribuendo sperticati elogi al Presidente del Consiglio e ad un partito che si è trasformato miracolosamente da movimento antisistema in partito di governo (potenza del potere), si accorgeranno che non è il caso di tessere elogi per nessuno.

Il prezzo maggiore lo pagheranno quelli che stanno perdendo lavoro, quelli che avevano un lavoro autonomo, quelli che un lavoro lo cercano ma non lo trovano. Ma anche i pubblici dipendenti e i pensionati, finora i più tutelati saranno colpiti. Perché arriveranno meno risorse, in termini di tributi allo Stato e con i debiti che il Paese si sta accollando ci saranno meno soldi per pagare stipendi e pensioni. E’ il sistema Paese che andrà in crisi e le ripercussioni negative riguarderanno tutti. Perché fatalmente si registreranno maggiori tasse e aumento dei prezzi. Elementare Watson? Sembrerebbe di no, a sentire le chiacchiere che girano.

