Coronavirus in Lombardia 2612 casi la mappa del contagio

da ilgiorno.it

E’ ancora emergenza coronavirus in Lombardia. Sono passate due settimane dalla scoperta del “paziente 1”. Nel territorio della regione lombarda i casi positivi sono 2612. Stando ai dati forniti ieri dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. I decessi sono saliti a 135, con 37 nuovi morti nella giornata di venerdì, rispetto ai 98 della giornata precedente. Fortunamente sono cresciute le persone dimesse: 469. Resta il fronte caldo dei ricoveri. “Solo oggi (ieri per chi legge ndr.) – ha affermato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – abbiamo avuto 65 nuovi ricoveri in terapia intensiva”. In particolare, “il 36% dei casi di contagio è costituito da over 75. Il 20% è tra i 65 ed i 74 anni, il 25% tra i 50 ed i 64 anni, il 17% tra i 25 e i 49 anni, l’1% tra i 18 e 24 anni e sempre l’1% ha meno di 18 anni.

La mappa della diffusione del coronavirus

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ieri ha mostrato la mappa dell’evoluzione del coronavirus in Lombardia dal 22 febbraio al 5 marzo. In 13 giorni si è passati da due puntini al confine meridionale (il Basso Lodigiano) a uno sfogo con due crateri nel primo punto e sopra, sulla media Val Seriana possibile seconda zona rossa in Lombardia. Gallera ha sottolineato che il virus si è “sviluppato con velocità fulminea” sul territorio regionale. E che, quindi, servono “atteggiamenti radicali altimenti rischiamo che non ci sia un picco dei contagi ma solo una crescita dei casi.

O veramente assumiamo un atteggiamento individuale molto responsabile”. Gallera oggi sottoporrà al board degli esperti lombardi, e in seguito ai sindaci dei capoluoghi, i dati e le proiezioni sullo sviluppo dell’infezione realizzate da un professore di Trento. Ma già ha chiarito che se il contagio non sarà rallentato da un cambiamento “radicale” dei comportamenti di tutti “rischiamo di vedere non un picco, ma una continua crescita”. E il sistema sanitario non reggerebbe l’urto di ricoverati.

Gallera ha inoltre ribadito che “il sistema sanitario lombardo” ha fronteggiato la situazione “con uno sforzo gigantesco”. Ma che “la situazione dei pronto soccorso nelle aree di frontiera è sempre di grande pressione”. Per questo, c’è un cambio di strategia: gran parte degli ospedali della Lombardia si devono preparare ad affrontare l’emergenza Corornavirus. Con on pochi presidi che invece resteranno concentrati sulle patologie più importanti, come la cardiochirugia.

“Fino a oggi vi avevo detto che avevamo individuato due o tre ospedali covid, da destinare alla gestione dei pazienti. Ma il numero di pazienti cresce in maniera così imponente che facciamo il contrario. Stiamo – ha detto Gallera – individuando alcuni pochi presidi che rimarranno come evidenza delle patologie più importanti. Di fatto, avremo tre grandi ospedali che si occuperanno della cardiochirurgia. Tutti gli altri si occuperanno di Covid, e ribaltiamo l’assioma dei primi giorni”. In questi giorni, “stiamo anche adattando le recovery room delle chirurgie a posti di terapia intensiva”.

Il rebus della nuova zona rossa nella Bergamasca

Con 2.612 casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente in Lombardia all’ultimo censimento della Regione, l’aumento complessivo è di 361 unità. Di quest’aumento un po’ meno di un terzo è concentrato nella Bergamasca, un dato che è addirittura che nel Lodigiano, dove si passa da 658 a 739 malati. È qui la misura delle difficoltà che si vivono nell’area, acuite da giorni di incertezze sulla possibile, probabile, invocata istituzione di una ulteriore zona rossa.

Tra Alzano Lombardo (35 casi e due deceduti) e Nembro (71 casi e cinque vittime) per contrastare il diffondere del Covid-19. E se ne parla da oltre una settimana. Voci, smentite, fake news che invadono i social, poi dichiarazioni aperte e pubbliche dei politici e dei vertici dell’Istituto di Sanità. Ma ancora nessuna scelta. In attesa di sapere se nei Comuni bergamaschi della media Val Seriana sarà istituita una zona rossa ad Alzano Lombardo si stanno organizzando anche i negozi . Sulla pagina Facebook del Comune è stata pubblicata una lista dei punti vendita di generi alimentari che effettuano o si sono resi disponibili a portare la spesa a domicilio.

Alcuni operatori della Dialisi dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Dopo che un infermiere del reparto ha contratto l’infezione fuori dalla struttura l’intero staff del reparto è stato sottoposto a tampone e i casi positivi messi in quarantena. Dall’ospedale assicurano che la catena dei contagi è rimasta circoscritta alla Dialisi, che è stata sanificata e ha ripreso a funzionare con altro personale. Al momento, precisano, non risulta alcuna conseguenza sui pazienti.

Assistenza domiciliare ad alunni disabili

Il Comune di Milano ha autorizzato i dirigenti scolastici delle scuole milanesi dell’Infanzia statali e paritarie, primarie e secondarie di primo grado ad attivare, ad attivare forme di assistenza educativa domiciliare per gli alunni con disabilità. Questo nel periodo di sospensione delle attività didattica dovuto all’emergenza Coronavirus. Gli interventi domiciliari degli educatori saranno organizzati sulla base delle caratteristiche peculiari del singolo alunno. Concordando preventivamente l’intervento con la famiglia, con l’insegnante di sostegno e con l’educatore e in seguito all’elaborazione di uno specifico piano educativo temporaneo.

La Regione Lombardia ha lanciato la campagna social #FermiamoloInsieme. L’appello è rivolto alla popolazione: “Se ti vuoi bene, metti il virus alla porta. Rimani a casa”. Il messaggio è chiaro: “uscite di casa solo se necessario, evitate baci, strette di mano e luoghi affollati”. Come sottolineato dalla Regione – la zona più colpita d’Italia dall’emergenza Covid-19 – “basta poco per tutelarti. La diffusione del virus dipende da tutti, anche da te”. Il post rimanda alla pagina del sito della regione dedicata ai comportamenti da tenere e alle misure di contenimento adottate sul territorio.

Da Intesa 100 milioni per l’emergenza

Intesa Sanpaolo ha annunciato di voler donare fino a 100 milioni per l’emergenza Coronavirus. L’iniziativa è “inedita e tanto più significativa testimonianza di unità nazionale tra pubblico e privato in questo momento difficile del nostro Paese” secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Colpiscono l’entità finanziaria dell’intervento liberale, la sua ricerca di concretezza e il segno di una precisa volontà di vicinanza al territorio. Spero che altri esempi di questo genere possano manifestarsi a riprova di quanto il grande cuore ambrosiano batta sempre all’unisono con quelli del Paese”.

Sono in arrivo anche medici delle Ong per aiutare gli ospedali lombardi ad affrontare l’emergenza Coronavirus. “La Fondazione Francesca Rava si è attivata immediatamente e già oggi è partito il loro primo team con un medico per l’ospedale di Cremona”. Questo è quanto ha spiegato la consigliera regionale Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) che aveva lanciato la proposta. “Ora bisogna sensibilizzare le altre Regioni affinché permettano i comandi di trasferta. E spingere le strutture alberghiere a mettere a disposizione i loro alloggi per accogliere i volontari”.

L’allarme della LILT

Il Presidente nazionale della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – segnala come diversi pazienti oncologici stiano rimandando le relative cure perché eccessivamente allertati da quanto possa determinare il Covid-19. “Così facendo si potrebbe compromettere il percorso di un efficace trattamento oncologico. I pazienti devono seguire le linee guida emanate dal Ministero della Salute. Affidandosi alla qualificata professionalità e competenza dei propri oncologi”. “L’emergenza generata dal Covid-19 è concreta e reale ma non dobbiamo allarmarci al di là del buonsenso, avendo in particolare maggiore attenzione delle norme igieniche. Evitando la frequentazione di luoghi sovraffollati e adottando le misure di sicurezza emanate dal Governo. Il malato oncologico non deve dimenticare che curare il cancro è prioritario.

Come Presidente LILT e come senologo-chirurgo oncologo devo prendere purtroppo atto che diversi pazienti stanno rinviando i prescritti trattamenti specialistici oncologici. Per timore di poter contrarre il virus” queste le parole del Presidente della LILT prof. Francesco Schittulli, il quale rassicura anche gli oltre 4 milioni di italiani che hanno vissuto l’esperienza cancro. “Il paziente oncologico ha certamente un organismo più vulnerabile, ma che non compromette una vita normale. Il cancro infatti è da considerarsi ormai sempre più una patologia cronica. Al pari dell’artrosi, del diabete, dell’ipertensione”.

La Conferenza Episcopale Lombarda ha stabilito che le celebrazioni con la presenza di fedeli sono sospese da domenica 8 marzo fino a nuova comunicazione. Le chiese rimarranno aperte per la preghiera individuale e perl’incontro personale con i sacerdoti. Per questo anche per la seconda domenica di Quaresima la Tgr Lombardia proporrà in diretta – domani alle 11 su Rai3, per il territorio regionale – la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Nella Basilica dei Santi Apostoli Pietro e Paolo ad Agliate di Carate Brianza. La decisione di riproporre la celebrazione in diretta è stata presa da Rai.

Per venire incontro alle migliaia di fedeli che non possono frequentare le chiese, in base alle norme per il contrasto al Coronavirus. Messa sui social a Treviglio. Con un videomessaggio don Norberto Donghi ha voluto far sentire la sua vicinanza ai fedeli: “Carissimi amici, la comunità sembra fermarsi, ma la comunione no. Anche se non possiamo incontrarci, celebrare, vivere insieme, riconosciamo che tra noi c’è una comunione che va al di là del nostro stare vicini”. Da lunedì 9 marzo, alle 18, ci si potrà collegare per la messa in diretta dal Santuario. Sia dalla pagina Facebook del Santuario www.facebook.com/SantuarioDiTreviglioMadonnaDelleLacrime sia dal nuovo sito www.santuarioditreviglio.it che sarà online nelle prossime ore.

