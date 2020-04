Coronavirus Fase 2 Da Renzi a Salvini le grandi manovre per cambiare governo Conte

Coronavirus Fase 2 Da Renzi a Salvini le grandi manovre per cambiare governo Conte

Carmelo Lopapa per repubblica.it

Le grandi manovre al tempo del Covid sono intrecciate in una maglia stretta che tiene insieme tutti coloro che vorrebbero fare a meno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Perfino adesso, dietro le mascherine dell’emergenza, anche sotto epidemia. E i protagonisti sono i più trasversali e in fondo prevedibili. Convinti che il premier sia debole, destinato a un calo di popolarità nel post lockdown, con un futuro di stretto respiro e che serva una Fase 2 al governo. Così, non passa giorno senza che Matteo Renzi chiami Gianni Letta, raccontano in tanti dentro Forza Italia. L’ex presidente del Consiglio è il più mobile e irrequieto, in uno scenario nel quale non si rassegna. “Prima facciamo uscire di casa gli italiani, poi vediamo se uscire dalla maggioranza noi”, ha dichiarato nell’intervista di ieri a Repubblica.

Mezzo avviso di sfratto per Conte

Come dire, mezzo avviso di sfratto e tra qualche settimana se ne riparla. Ma non è il solo a muoversi. Si agita, e tanto, anche l’altro Matteo. Quel Salvini che nello spazio di un AC-DC – ovvero tra l’ante e il post coronavirus – ha perso sul campo 5, secondo qualche sondaggista addirittura 9, punti percentuali. Conte al comando e lui tagliato fuori da tutto. Il capo della Lega, senza le sue piazze, senza i selfie e coi social meno compiacenti, sta vivendo una marginalità per lui insostenibile.

Passa da una retromarcia all’altra – dalle messe per Pasqua alla piazza contro il governo – ritrovandosi sempre più solo dentro la sua stessa coalizione. Sta di fatto che proprio l’ex vicepremier è diventato un altro interlocutore abituale di Renzi. Complice – come racconta qualche parlamentare leghista – la voglia di rientrare a tutti i costi in partita. Anche se la disponibilità a un esecutivo di unità nazionale, magari a guida Draghi, Salvini l’ha prima palesata e poi ritirata, insabbiata.

L’ostacolo Giorgia Meloni

E il perché lo avrebbe spiegato proprio all’amico-avversario di Rignano. Giorgia Meloni non ha “nessuna intenzione di entrare in un governo di responsabilità”. E la Lega non può scoprirsi a destra, lasciandole ulteriormente campo. Insomma, governo di tutti impraticabile. Cambio di strategia: meglio coinvolgere la sola Fi. È da quel momento, pochi giorni fa, che le telefonate del leader di IV si sono fatte più frequenti con Gianni Letta. Tornato – in tempi di Covid 19 e di quarantena del Cavaliere a Nizza – ai fasti del Richelieu di un tempo. “È un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire”. E’ il messaggio con il quale l'”eminenza azzurrina” ha convinto (piuttosto facilmente) Berlusconi ad abbandonare le posizioni oltranziste della destra sovranista per cambiare registro. Sì al Mes, sì all’Europa, no alla sfiducia leghista contro Gualtieri. “Siamo su Scherzi a parte?”, è sbottato ieri Salvini.

Coronavirus Fase 2 Da Renzi a Salvini le grandi manovre per cambiare governo Conte

Nei piani del tandem Renzi-Letta, i 158 berlusconiani potrebbero prendere il posto dei grillini ortodossi in rotta e in uscita sulla scia di Di Battista. In un governo più “largo” dell’attuale, purché con un premier diverso. Già, ma quale? È un disegno del quale – neanche a dirlo – Zingaretti e tutto il Pd non vogliono sentir parlare. Cedere il telecomando della legislatura al più imprevedibile degli alleati viene considerato un suicidio. Tanto più, con l’ascendente che Renzi avrebbe sulla truppa forzista. La scissione interna al M5S inoltre non è affatto scontata e né Di Maio né Crimi hanno alcuna intenzione di consegnarsi ancor più a Renzi.

Magari in un governo a guida Pd. E poi, chi si assumerebbe la responsabilità di staccare la spina all’esecutivo Conte, con l’emergenza sanitaria che presto lascerà il posto a quella economica? Scenario che lassù al Colle non si augurano affatto. Ecco perché le manovre in atto sembrano avere pochi margini. Solo il precipitare della crisi, fattori endogeni alla politica come l’impennata del debito, dello spread e dei tassi di disoccupazione potrebbero terremotare l’intero quadro. Tra settimane o mesi. Allora sì, tutto diventerebbe possibile. A cominciare da un governo di unità nazionale.

CORONAVIRUS FASE 2 CHE FINE HA FATTO L’APP IMMUNI IL 4 MAGGIO SI RIPARTE MA VEDREMO A FINE MESE