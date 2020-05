Coronavirus Fase 2 Conte non ha un’idea di futuro per l’Italia

Si può governare l’Italia senza un’idea di futuro? Evidentemente no, ma a questo governo sembrerebbe proprio che manchi questa idea, o perlomeno manchi una visione del futuro. Che, pur comprendendo la gestione dell’emergenza sanitaria, guardi allo sviluppo economico post-covid. Questo poteva sembrare il primo governo che si configurasse come quello più a sinistra della Repubblica. Niente di più falso, anche se è caratterizzato da un orientamento che porta alla “decrescita felice” che è, se così si può dire, l’ideologia del M5S. Le misure che si stanno mettendo in campo e che si aggiungono a quelle già prese con il primo decreto, vanno nella direzione di un puro assistenzialismo. Che va dal reddito di emergenza, alla cassa integrazione ordinaria e in deroga e sussidi vari a pioggia. Cosa diversa da un concetto di stato sociale.

Nella decrescita felice, così la definiscono anche i sociologi, la massa dei non lavoratori diventa maggioranza e la produzione è affidata alle poche imprese che riescono a sopravvivere. Con la conseguenza che il benessere diffuso, almeno fino a ieri, scompare di colpo. Inghiottito dalla recessione e dai debiti. Questo perché si ritiene che da questa crisi si può uscire con una presenza più forte dello Stato nell’economia: più politica, più intervento, più Stato. E’ proprio così?

La Fase 2 è d’importanza vitale

La nomina di Bonomi a presidente di Confindustria è stata da subito caratterizzata da duri attacchi al governo per la sua politica assistenzialista. E per il vagheggiato tentativo di entrare nei consigli di amministrazione delle aziende. I suoi attacchi sono orientati a far emergere la grave situazione delle aziende. A fronte di un premier, Conte, che continua a ignorarle e che si nasconde dietro fiumi di parole. La più grande bugia di questo governo è stata quella di lanciare il messaggio: “nessuno perderà il lavoro, nessuno sarà lasciato indietro”. Se il PIL perderà il 10% o più in un anno, come è verosimile, spariranno milioni di posti di lavoro. E milioni di famiglie avranno la necessità di essere assistite. Non si potranno salvare tutte le aziende. Né quelle decotte come Alitalia, che continuerà a bruciare miliardi, né tutte quelle piccole e medie aziende che non riceveranno alcun tipo di aiuto.

Questa fase 2 è d’importanza vitale, non tanto per il governo, di cui non ci frega niente, ma per il futuro del Paese. Le scelte sulla destinazione delle risorse saranno fondamentali per il domani. Anche in considerazione del fatto che non sono infinite, come invece sembra di capire ascoltando improvvide dichiarazioni di esponenti del governo. I cinquantacinque miliardi del decreto maggio, sono una immissione di liquidità necessaria per far ripartire il Paese. Ma sono legati alla disponibilità degli strumenti messi a punto dall’Europa in varie forme e non sono replicabili, tra le quali il MES appena approvato. Il Covid-19 ha messo in ginocchio quasi tutti i Paesi dell’eurozona e tutti avranno la necessità di attingervi. Quindi ci vorrà molta sagacia nell’azione di governo per poterli utilizzare al massimo e tradurli poi in spesa che guardi più al rilancio economico che alla spesa produttiva.

Non sembra che si stia procedendo in questa direzione. Le posizioni dei partiti di governo sono distanti, alcune incomprensibili. Perché dettate da posizioni demagogiche o, se volete, di bandiera e questo stride con le reali necessità del Paese. Il premier Conte dovrebbe sapere che anche sugli aiuti che la UE sta mettendo a disposizione si addensano nubi pericolose. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che è intervenuta sull’operato della BCE, dovrebbe allarmare l’Italia pìù di quanto si sta verificando. E’ vero che i trattati firmati attribuiscono alla BCE l’autonomia sulla moneta unica, che ha già rivendicato, autonomia confermata dalla Corte di Giustizia europea. Ma il punto è un altro. La sentenza non influisce sulla BCE ma è importante in Germania e il governo tedesco ne dovrà tener conto nei suoi rapporti con la UE. Quindi la soddisfazione di Di Maio e di altri osservatori, presunti esperti, è fuori luogo. Dobbiamo utilizzare le opportunità attuali con la consapevolezza che se non lo faremo, non servirà addossare ad altri la responsabilità dei nostri errori. “Unicuique suum”, recitava il vecchio aforisma del diritto romano.

