Coronavirus Cosa succede il 4 maggio Guida alla fine del lockdown

Alessandra Ziniti per repubblica.it

Difficilmente sarà il 4 maggio il giorno in cui torneremo padroni della nostra vita e saremo totalmente liberi di uscire da casa senza bisogno di giustificare il nostro spostamento. Stretto tra le diverse spinte e dovendo privilegiare la riapertura delle attività produttive probabilmente il governo deciderà di procedere sulla strada delle deroghe. Come dire che, avendo molti più luoghi, dai posti di lavoro agli uffici pubblici agli esercizi commerciali dove potere andare, le uscite legittimate saranno molte di più. Ma ci condurranno sempre in luoghi dove saranno garantite le misure di distanziamento e di sicurezza. Evitare gli assembramenti resta l’imperativo ma in questa prima fase la libertà assoluta di movimento renderebbe impossibile il controllo di luoghi di naturale aggregazione. Dalle piazze al lungomare.

Bambini e ragazzi

Per bambini e ragazzi la tanto attesa libertà di uscire da casa e tornare a fare attività all’aperto sembra a portata di mano. Dal 4 maggio parchi e ville potrebbero essere riaperti anche se con ingressi controllati e contingentati. E con con modalità di fruizione che garantiscano il distanziamento anche tra i bambini. Che dovranno essere sempre accompagnati almeno da un genitore o da una persona adulta e, con tutta probabilità, tranne i più piccoli, saranno invitati anche loro ad indossare le mascherine. Sì a biciclette e monopattini, sì all’attività motoria insieme ai genitori. Da evitare invece (almeno in questa prima fase) le attività di gruppo come partite di calcio. Per i più grandicelli, minorenni ma che escono da soli, oltre all’obbligo di mantenere la distanza di un metro c’è allo studio l’ipotesi di limitare gli incontri a 3-5 ragazzi.

Coronavirus Cosa succede il 4 maggio Guida alla fine del lockdown – Le attività motorie

La morsa sulle attività motorie sarà una delle prime ad essere allentate. Resterà naturalmente il divieto di sport di gruppo anche all’aperto. Sarà possibile praticare jogging o andare in bicicletta da soli o distanziati, forse anche due metri. E con l’obbligo di mascherina visto che l’aumentata respirazione durante lo sport moltiplica la produzione di droplet. C’è l’ipotesi di tornare a consentire l’attività motoria in parchi, ville e giardini. Ma c’è anche chi invece vorrebbe in una prima fase confermare l’obbligo di rimanere nelle vicinanze di casa. Aumentando soltanto la distanza consentita fino a 500 metri o un chilometro. Sul tavolo anche l’ipotesi di fasce orarie (al mattino presto e la sera) riservata ai runner. E non è escluso che possa essere consentito riprendere l’attività anche in impianti sportivi all’aperto (ad esempio il tennis). Vietando l’uso di docce e spogliatoi.

Vita sociale

Dopo un mese e mezzo di isolamento, sarà possibile tornare a un minimo di vita sociale? Ad esempio invitare pochi amici a casa? “Se poche persone e in spazi e condizioni che garantiscono le distanze potrà essere consentito – dice Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute -. Non si comprenderebbe perché posso stare in ambienti chiusi con altre persone in ufficio o su un mezzo pubblico e non a casa mia. Al Comitato tecnico-scientifico ho detto che un piano di ripartenza che non scommette sulla responsabilità dei cittadini è insensato. Bisogna fidarsi ed educare le persone e gli italiani. Fino ad ora, nella stragrande maggioranza, hanno dimostrato di rispettare le prescrizioni”. Dunque, gradualmente si tornerà ad una ripresa della socialità con la raccomandazione di incontri ristretti e sempre a distanza.

Coronavirus Cosa succede il 4 maggio Guida alla fine del lockdown – Spostamenti

Le strade torneranno presto a riempirsi di auto. L’invito del governo, ma anche la necessità, sarà quella di muoversi con i mezzi privati che naturalmente evita il contatto con altri. E i mezzi pubblici, autobus e metro innanzitutto, ma anche treni e aerei dovranno viaggiare a capienza ridotta di un terzo.Per riprendere a muoversi liberamente in Italia e tanto più all’estero bisognerà aspettare. In una prima fase verranno consentiti gli spostamenti anche fuori dai Comuni di residenza. Ma nella stessa regione o, al massimo nelle Regioni limitrofe appartenenti alla stessa macroarea in cui potrebbe essere diviso il Paese. Probabilmente verrà consentito, con modalità controllate ed eventualmente una quarantena, il ritorno a casa di studenti e lavoratori bloccati da settimane in altre città o all’estero.

Vacanze

La prospettiva più vicina, ma non è detto che sia già dal 4 maggio, è quella di poter raggiungere (per chi ce le ha) le seconde case, al mare, in campagna o in montagna. In vista dell’estate è certamente una delle modalità di “vacanze sicure”. Che consentirebbe anche di lasciare più libero sfogo, in ambiente protetto e familiare, a bambini e anziani. Resta però il problema di evitare lo spostamento dei contagi. E dunque anche qui si potrebbe procedere non in maniera omogenea e tagliando fuori eventuali zone maggiormente coinvolte dal virus. “Lavoriamo a linee guide sulle vacanze, con eventuali ipotizzabili zone rosse. Ma stiamo lavorando ad una riorganizzazione degli spostamenti”, dice il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Mentre i lidi si stanno attrezzando per ingressi contingentati e un’offerta di mare sicuro.

