Coronavirus Conte Salvini Meloni Berlusconi e Renzi e quella comunicazione senza riflessione pensata per italiani diversi da quelli del dopoguerra

Coronavirus Conte Salvini Meloni Berlusconi e Renzi e quella comunicazione senza riflessione pensata per italiani diversi da quelli del dopoguerra

Il premier Conte, chiede scusa! E’ la prima volta che si registra un atto di questo tipo da parte del Presidente del Consiglio. Fin dal primo insediamento come capo di un governo M5S-Lega, ha sempre autoelogiato la bontà dei provvedimenti adottati. Li ha difesi anche quando è diventato il capo del Conte 2, appoggiato dai pidioti del PD, dallo scissionista Renzi e dal gruppuscolo di parlamentari di LEU. Non ha mai sbagliato nulla, diceva, adesso probabilmente su suggerimenti autorevoli, per la prima volta, chiede scusa per i ritardi dell’applicazione del “curaItalia”. Intendiamoci, lo fa per ritardi che attribuisce ad altri e non per i colpevoli ritardi suoi e della sua maggioranza.

Le logiche che presiedono ai comportamenti del potere non hanno nulla a che vedere con quelle della gente comune

Naturalmente non c’è da meravigliarsi, almeno da parte di chi, per esperienza personale, ha avuto modo di conoscere le stanze del potere. Le logiche che presiedono ai comportamenti del potere non hanno nulla a che vedere con quelle della gente comune. Anche i galoppini, che affiancano i potenti, non sono partecipi di quelle logiche perché vivono ai margini delle stanze. Con quelle logiche si spiegano le scuse dell’avvocato Conte al popolo italiano. A fronte di una situazione gravissima la moderna comunicazione di massa della politica, ha deciso che era il caso di correggere in parte l’atteggiamento tenuto finora verso gli italiani. In particolare di quelli più incazzati perchè corrono il grave pericolo di essere lasciati sul lastrico.

Solo nominalmente si parla di destra, di sinistra o di centro

Ma le logiche del potere, cui abbiamo accennato, porteranno a breve la comunicazione sulle lotte interne ed esterne dei partiti. Questo perchè, per essere chiari e non ingenerare equivoci nei lettori, stiamo parlando di una classe politica allo sbando. Dove i vecchi schemi sono completamente saltati e solo nominalmente si parla di destra, di sinistra o di centro. Basta guardare a quello che è successo negli ultimi due anni. La sinistra ha avallato i provvedimenti della Lega, adottati dal primo governo Conte. Iil M5S ha abbandonato completamente le posizioni movimentiste che lo connotavano come antisistema, ed è diventato partito di potere bipolare. Berlusconi si smarca dal centro destra per portare avanti posizioni centriste. Salvini e Meloni, difettano di argomenti perché Conte ha portato avanti lo sforamento senza limiti del bilancio, che era stato il loro cavallo di battaglia. Insomma una Babele che con il tramonto di qualsiasi ideologia si sta rivelando sempre più chiaramente come una mera lotta di potere.

Gli italiani si innamorano dei personaggi, si accontentano delle promesse

E gli italiani? Non bisogna essere cattivi. Gli italiani si innamorano dei personaggi, si accontentano delle promesse, dimenticano facilmente, seguono modelli tipo. Credono anche in personaggi inventati politicamente, a cui attribuiscono capacità di governo anche se non hanno amministrato neanche un condominio. Gli italiani speravano di fare la rivoluzione con il voto, attribuendo circa il 33% del loro consenso al M5S. Hanno osannato Salvini, quando faceva il bullo con i poveracci, seguono la Meloni che esalta lo spirito italico con un patriottismo che porta allo scontro tra i popoli. C’è rimedio? Oggi tutti sono convinti che il coronavirus, dopo i disastri che produrrà sull’economia degli Stati, ci renderà diversi e anche più buoni. Forse ci vorrà qualcosa di più di questo.

Coronavirus Conte Salvini Meloni Berlusconi e Renzi e quella comunicazione senza riflessione pensata per italiani diversi da quelli del dopoguerra

Nel dopoguerra, a cui spesso viene associato il dopovirus, gli italiani erano diversi, erano disposti a qualsiasi sacrificio, ci facevano bastare quello che c’era guardando in prospettiva a migliorare la propria condizione. Per questo hanno lavorato in condizioni di rischio, pur di lavorare, perchè il lavoro dava a loro e alle proprie famiglie il pane. Oggi non vogliono correre rischi, che è cosa diversa dal lavorare in sicurezza, che è una conquista ottenuta da tempo, a seguito di lotte sindacali di cui abbiamo memoria partecipativa. Non si dovrebbe, si dice, andare in fabbrica perchè c’è il rischio di ammalarsi. E allora i medici, gli infermieri e tutto il resto del personale degli ospedali cosa avrebbe dovuto fare? Era il loro lavoro, che consiste sì nel salvare vite, ma è anche quello che permette di portare a casa il necessario per vivere. Forse quello che manca in questa epoca, dove si parla tanto d i comunicazione, è la riflessione che è la virtù che dovrebbe precedere la comunicazione stessa.

CORONAVIRUS LE CONSEGUENZE DEI DISASTRI ECONOMICI DEL GOVERNO CONTE LE PAGHERANNO ANCHE QUELLI CHE ORA INCAUTAMENTE LO DIFENDONO