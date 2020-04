Coronavirus Conte il Governo e le opposizioni non hanno un progetto ma l’alibi per il fallimento è pronto

Il Presidente del Consiglio, Conte, nell’ennesima conferenza stampa che segue all’ennesimo decreto, ha annunciato che le misure adottate per fronteggiare il contagio da coronavirus sono prorogate fino al 13 aprile, per il momento. L’andamento incoraggiante dei dati registrati dalla Protezione Civile, che fanno intravedere di aver raggiunto il picco del contagio, non autorizza, secondo gli esperti, a pensare di allentare i drastici provvedimenti adottati finora. Qualora lo si facesse rischieremmo di far aumentare di nuovo i casi di contagio. Nel frattempo si stanno ponendo in atto i provvedimenti di natura economica, contenuti nel decreto Salva Italia, con una dotazione di 25miliardi di euro. E sono stati destinati 400milioni ai Comuni al fine di provvedere a bisogni primari di cittadini afflitti da povertà assoluta.

Su questo vorremmo fare delle riflessioni che nascono dal fatto che ci si è trovati ad operare tra la necessità di tutelare la salute di tutti i cittadini. Quindi, si è arrivati alla chiusura di buona parte delle attività economiche delle grandi aziende. Ma anche di esercenti artigianali e di piccolo commercio, unica fonte di guadagno per loro, che danno da vivere a milioni di cittadini. Sul web il problema della chiusura viene visto come una misura ineluttabile. Infatti i soliti frequentatori commentano le decisioni adottate dal Governo con grande favore. Ma quale è la posizione sociale di questi commentatori? Sono coloro che godono di un reddito sicuro che non viene minimamente intaccato. Parliamo di pensionati, pubblici dipendenti, amministratori pubblici, dipendenti delle aziende tuttora attive.

Noi abituati da sempre a guardare non solo in casa propria, allunghiamo lo sguardo fuori dalla finestra di casa, dove ci troviamo reclusi

Vediamo solo negozi chiusi, tranne i supermercati. E' chiuso dall'11 marzo scorso il bar sotto casa, dove lavorano padre e figlio con le famiglie rispettivamente a carico. E' chiuso il barbiere, padre di tre figli e sono chiusi i ristoranti, rosticcerie, negozi di parrucchieri di estetisti, abbigliamento, profumerie ed altro. Sono una parte del fermo delle attività che hanno lasciato senza reddito milioni di persone e che sul web non vengono considerati.

Queste persone insieme ai circa tre milioni di lavoratori in nero, aspettano la mancia promessa dai politici per avere di che vivere. In attesa di riaprire e riprendere le attività. Infatti il Paese, inefficiente, raccontato dall’INPS, collassato al primo impatto nell’attuazione delle disposizioni del decreto, racconta di una fragilità dovuta ad una crisi di sistema. Una crisi di sistema esistente già prima del coronavirus e contrasta con la propaganda in atto che fa dell’Italia un grande Paese.

I politici sono impegnati a polemizzare con l’Europa, soprattutto con qualche Paese, alla ricerca di finanziamenti che, a ben guardare ci sono stati già dati. Infatti la BCE ha messo a disposizione 220miliardi di titoli con possibilità di un aumento dello stanziamento. E ci ha già concesso la possibilità di sforare il rapporto deficit-PIL senza limiti. Non ci basta, e chiediamo ulteriori aiuti. L’impressione è che si tratti solo della ricerca di un alibi per il futuro ,come giustificazione di eventuali propri fallimenti. Se è vero che questa del coronavirus è una battaglia che dobbiamo vincere a tutti i costi, è anche vero che ne usciremo con le osse rotte economicamente, così come altri Paesi dell’Unione.

Non mancheranno certo i soldi per affrontare la crisi economica, rischiamo invece di non avere la capacità di adottare i provvedimenti giusti per ripartire. Su questo non sentiamo da parte del Governo alcun accenno. Quello che ci vengono proposti sono solo i provvedimenti che si stanno adottando. Questi vanno in un’unica direzione, che è quella della distribuzione improduttiva. L’opposizione poi è ancora più spregiudicata e aumenta la posta, come fa la Meloni (mille euro a tutti), per acquisire consensi. I programmi per il rilancio dovrebbero essere pronti e resi noti già adesso, per partire appena sarà finita l’emergenza del contagio.

Arriveranno tanti soldi e ci sono già gli squali che si preparano a banchettare

Arriveranno tanti soldi e ci sono già gli squali che si preparano a banchettare. Siamo sicuri, che questi hanno già le idee chiare su come approfittarne e si stanno facendo anche qualche risata. Parliamo innanzitutto della criminalità organizzata, ma anche delle lobby che da sempre sono presenti nel nostro Paese. Ci preoccupa quindi questa mancanza di progettualità, almeno non se ne parla. C’è invece una ricerca di alibi per sfuggire alle responsabilità che verranno fuori a valle di queste vicende.

Mario Balzano

