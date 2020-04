Coronavirus Conte continua a fare promesse e pronunciare slogan ma dopo la pandemia ci attende il pandemonio

Sono giorni importanti per il destino del nostro Paese e dei suoi cittadini. Il coronavirus ha stravolto, non solo le nostre abitudini, sono state sospese nostre libertà costituzionali, ma sta minando alla base la nostra economia. Con l’interruzione di gran parte delle attività produttive e con la chiusura di quasi tutte le attivitià commerciali e artigianali. La situazione occupazionale è ferma e si addensano nere nubi su una ripresa che dovrà ripristinare lo status quo ante. Status che comunque era problematico già prima per l’alto numero di disoccupati.

Conte ha l’abitudine di spargere ottimismo

Il Governo, fino ad adesso, si è mosso soprattutto nella direzione di arginare il contagio del virus seguendo le indicazioni degli esperti, seppure con un certo ritardo, e sta ottenendo risultati. In questo frangente è esplosa una contrapposizione forte tra lo Stato centrale e le Regioni in materia di Sanità, mai disciplinata fino in fondo con effetti perversi sulle attribuzioni. E ha suscitato polemiche feroci che non hanno certo agevolato il corretto coordinamento delle misure da adottare.

I contrasti più forti, naturalmente, ci sono stati con le Regioni rette dalla attuale opposizione. Perché al di là delle dichiarazioni di unità di intenti non hanno registrato un percorso comune. Il che farà scoppiare una guerra sulla pelle degli italiani, quando sarà ripresa la lotta per il potere, anche se si tratterà di governare sulle macerie. Questo perchè bisognerà portare avanti i provvedimenti di natura economica a sostegno delle imprese e dei cittadini colpiti duramente dai blocchi per arginare il contagio. Provvedimenti che hanno privato di reddito vasti strati della popolazione. Servono tanti soldi e non è facile trovarli. Il Presidente del Consiglio continua a professare ottimismo e annuncia che: “Finita l’emergenza potremo contare su donne e uomini più consapevoli del valore della vita. Dell’importanza di dare di più agli altri e alla comunità. Vedo una nuova primavera per l’Italia”.

E’ una sua abitudine quella di spargere ottimismo. Peccato che tutte le volte che ha fatto annunci di questo tipo, come è accaduto per il 2019, che doveva essere un anno meraviglioso, le cose sono andate molto peggio. Si potrebbe dire che, oltre che bugiardo, è anche un pò “iettatore”. Fatto sta che ha ingaggiato con la UE una temeraria battaglia per ottenere l’emissione di eurobond per fronteggiare la crisi economica. Sapendo (e non potrebbe essere altrimenti) che non sarebbero stati concessi per l’opposizione di alcuni Paesi, in particolare la Germania e l’Olanda. Fatto singolare, ma spiegabilissimo, è che i più accaniti nemici dell’Italia sono, all’interno degli Stati, i partiti di destra sovranisti e conservatori. Quelli che i nostri consideravano loro possibili alleati per una nuova Europa. Anche il M5S in passato si è schierato sulle loro posizioni, come dimostrano le dichiarazioni di Grillo di cinque anni fa.

Chiunque pensi che l’Italia si possa salvare senza l’aiuto dell’Europa è un illuso

Chiunque pensi che l’Italia si possa salvare senza l’aiuto dell’Europa è un illuso. L’Europa ci aiuterà e quando Conte dice che faremo da soli, se la UE non ci aiuterà, non dice, come pensa qualcuno, che usciremo dall’Unione. Ma molto più semplicemente che non ci saranno i coronabond e l’Italia utilizzerà tutte le risorse che ci verranno messe a disposizione dalla BCE. Da un MES allegerito dagli obblighi di controllo e altre risorse che si stanno approntando per aiutare gli Stati dell’Unione. Non crediamo che possa assumere nel prossimo Consiglio dei Capi di Stato posizioni che possano far saltare questo tipo di aiuti. La crisi economica alle porte, non riguarderà solo l’Italia ma tutti i Paesi dell’Europa, chi più e chi meno, e non solo.

Piuttosto, Conte, nelle conferenze stampa a ripetizione che va tenendo, promette tante cose. Risorse per le imprese, sussidi ad artigiani e commercianti, cassa integrazione per tutti i lavoratori rimasti senza lavoro. Ma di questi soldi già previsti da un decreto dell’11 marzo scorso e convertito dal Parlamento nei giorni scorsi, ai destinatari non è arrivato ancora nulla. E non non si sa quando arriveranno e a chi, visto che rispetto alle promesse fatte non tutte trovano riscontro nel testo della legge. Intanto proroga di altri 20 giorni gli arresti domiciliari e rinvia la ripresa di attività essenziali per il Paese e per le imprese.

Continua anche il bombardamento degli slogan a supporto delle misure prese, del tipo “restate a casa” e “ce la faremo”, che come tutti gli slogan non significano nulla. Tanto è che i politici negli ultimi tempi ce li propinano in continuazione per non dire verità scottanti, a volte sconosciute agli stessi utilizzatori degli slogan. Infatti la politica è diventata una enorme Fiera. Dove gli imbonitori di professione ti vendono anche prodotti inutili che fanno passare per indispensabili al solo scopo di fregarti. Che volemo fà!!!!!!! Niente, aspettiamo semplicemente il pan…..demonio!

Mario Balzano

