Vuoi guardare il video di “Cook 40” Alessandro Greco puntata 18 febbraio 2023?

“Cook 40” Alessandro Greco puntata 18 febbraio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Cook 40” Alessandro Greco puntata 18 febbraio 2023, è la trasmissione che vede alla conduzione Alessandro Greco. Nel programma, poi, due concorrenti che amano cucinare ma che non sono chef professionisti, realizzano due menù diversi in 40 minuti. Utilizzando, inoltre, fornelli, piastre e forno, ma anche il robot da cucina. Poi, la giudice di questa sfida è Angelica Sepe. Comunque, è la trasmissione che vede alla conduzione Alessandro Greco. Nel programma, poi, due concorrenti che amano cucinare ma che non sono chef professionisti, realizzano due menù diversi in 40 minuti.

Utilizzando, inoltre, fornelli, piastre e forno, ma anche il robot da cucina. Poi, la giudice di questa sfida è Angelica Sepe. Tuttavia, è la trasmissione che vede alla conduzione Alessandro Greco. Nel programma, poi, due concorrenti che amano cucinare ma che non sono chef professionisti, realizzano due menù diversi in 40 minuti. Utilizzando, inoltre, fornelli, piastre e forno, ma anche il robot da cucina. Poi, la giudice di questa sfida è Angelica Sepe.

“Cook 40” Rai 2, puntata 18 febbraio 2023, è la trasmissione che vede alla conduzione Alessandro Greco. Nel programma, poi, due concorrenti che amano cucinare ma che non sono chef professionisti, realizzano due menù diversi in 40 minuti. Utilizzando, inoltre, fornelli, piastre e forno, ma anche il robot da cucina. Poi, la giudice di questa sfida è Angelica Sepe. Comunque, è la trasmissione che vede alla conduzione Alessandro Greco. Nel programma, poi, due concorrenti che amano cucinare ma che non sono chef professionisti, realizzano due menù diversi in 40 minuti.

Utilizzando, inoltre, fornelli, piastre e forno, ma anche il robot da cucina. Poi, la giudice di questa sfida è Angelica Sepe. Tuttavia, è la trasmissione che vede alla conduzione Alessandro Greco. Nel programma, poi, due concorrenti che amano cucinare ma che non sono chef professionisti, realizzano due menù diversi in 40 minuti. Utilizzando, inoltre, fornelli, piastre e forno, ma anche il robot da cucina. Poi, la giudice di questa sfida è Angelica Sepe.

“COOK 40” RAI PLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 18 FEBBRAIO 2023

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO