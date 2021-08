Vuoi guardare il video di “Conto alla rovescia Canale 5” puntata 18 agosto 2021?

“Conto alla rovescia Canale 5” puntata 18 agosto 2021 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Conto alla rovescia Canale 5”, puntata 18 agosto 2021, è il quiz condotto da Gerry Scotti. La gara, poi, si compone di quattro giochi. In ‘Passo e chiudo’, inoltre, il concorrente può rispondere o saltare la domanda. ‘Le eccezioni’, poi, si compone invece di un unica domanda con 12 opzioni possibili (9 vere e 3 false). In ‘Sembra ieri’, inoltre, i concorrenti devono datare alcuni eventi mentre “I vasi comunicanti” è la sfida diretta tra i due finalisti.

Per quattro volte, poi, (all’inizio della puntata e al termine dei primi tre giochi) i concorrenti affrontano il “conto alla rovescia”. Quest’ultimo, inoltre, si compone di una lista a tema (come per esempio gli ingredienti della parmigiana di melanzane). Chi, poi, allo scadere del timer, rimane senza risposta viene eliminato. Comunque, è il quiz condotto da Gerry Scotti. La gara, poi, si compone di quattro giochi.

“CONTO ALLA ROVESCIA CANALE 5” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 18 AGOSTO 2021

