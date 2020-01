Vuoi guardare il video di “Conto alla rovescia Canale 5” puntata 5 gennaio 2020?

“Conto alla rovescia Canale 5” puntata 5 gennaio 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

Oggi, 5 gennaio 2020, è andata in onda una puntata di “Conto alla rovescia Canale 5”, il quiz condotto da Gerry Scotti. La gara si compone di quattro giochi. In ‘Passo e chiudo’ il concorrente può rispondere o saltare la domanda. ‘Le eccezioni’ si compone invece di un unica domanda con 12 opzioni possibili (9 vere e 3 false). In ‘Sembra ieri’ i concorrenti devono datare alcuni eventi mentre “I vasi comunicanti” è la sfida diretta tra i due finalisti.

Per quattro volte (all'inizio della puntata e al termine dei primi tre giochi) i concorrenti affrontano il "conto alla rovescia". Quest'ultimo si compone di una lista a tema (come per esempio gli ingredienti della parmigiana di melanzane). Chi, allo scadere del timer, rimane senza risposta viene eliminato.

“CONTO ALLA ROVESCIA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 5 GENNAIO 2020

