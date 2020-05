Vuoi guardare il video del “Concerto Primo Maggio 2020 Roma Raiplay”?

“Concerto Primo Maggio 2020 Roma Raiplay” (VIDEO)

“Concerto Primo Maggio 2020 Roma RaiPlay” è un grande evento collettivo dove si riuniscono tanti artisti con le loro voci e le loro performance live. In un momento, inoltre, estremamente delicato per il nostro Paese. Tra questi, il celebre artista Sting completa il cast musicale di questa edizione straordinaria. Nel corso del programma, condotto da Ambra Angiolini, si parla del lavoro del futuro e della necessità di ripartire.

Salvaguardando come bene primario la salute. A far parte di questo evento collettivo del tutto inedito, tra gli altri, Patti Smith e Gianna Nannini. Ma anche Vasco Rossi, Zucchero, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro e Irene Grandi. E poi Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Paola Turci e Tosca. Comunque, è un grande evento collettivo dove si riuniscono tanti artisti con le loro voci e le loro performance live. In un momento, inoltre, delicato per l’Italia.

“CONCERTO PRIMO MAGGIO 2020 ROMA” GUARDA IL VIDEO

