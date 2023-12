23 Dicembre 2023

Vuoi guardare il video di “Concerto di Natale La Scala” RaiPlay 24 dicembre 2023?

“Concerto di Natale La Scala” RaiPlay 24 dicembre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

Il fervore natalizio si diffonde nell’aria e, come da tradizione, il Teatro alla Scala di Milano si prepara a ospitare il prestigioso Concerto di Natale. Un evento straordinario che riunisce la maestria musicale, l’atmosfera festosa e l’eleganza del teatro d’opera. L’appuntamento è fissato per il 24 dicembre 2023, e quest’anno sarà il rinomato direttore d’orchestra M°. Daniel Harding a guidare l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala.

Il Concerto di Natale, un’istituzione che da decenni incanta il pubblico di tutto il mondo, sarà trasmesso in diretta esclusiva su RaiPlay, il servizio streaming della Rai. Un’opportunità imperdibile, quindi, per gli amanti della musica classica. E per chi, poi, desidera vivere l’atmosfera magica del Natale nel cuore di Milano, anche a distanza.

Il Maestro Daniel Harding e la Sinfonia di Beethoven e Brahms

Il direttore d’orchestra Daniel Harding, quindi, sarà al centro dell’attenzione, pronto a regalare al pubblico un’esperienza musicale straordinaria. Il programma, inoltre, prevede la esecuzione di due capolavori intramontabili: la “Fantasia in do min. op. 80 per pianoforte, coro e orchestra” di Ludwig van Beethoven e la “Sinfonia n. 2 in re magg. op. 73” di Johannes Brahms.

Il talentuoso pianista Kirill Gerstein, inoltre, si esibirà come solista al pianoforte, aggiungendo la sua abilità virtuosistica all’incantevole sinfonia natalizia. L’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala, poi, sotto la guida esperta di Daniel Harding e del Maestro del Coro Alberto Malazzi, trasporteranno il pubblico in un viaggio emozionale. Attraverso le note e gli accordi che celebrano la gioia e la bellezza del periodo natalizio.

Artisti di Eccellenza e Voce Celestiale

Il Concerto di Natale alla Scala vanta, poi, la partecipazione di un cast di artisti di eccellenza, tra i quali spiccano i soprani Injeong Hwang e Serena Pasquini, la mezzosoprano Eleonora De Prez. E, inoltre, i tenori Michele Mauro e Massimiliano Italiani. La voce profonda del basso Gabriele Valsecchi completerà l’ensemble, creando un connubio perfetto tra le voci e gli strumenti dell’orchestra.

Una Performance Unica, Oltre le Note

L’evento sarà reso ancora più memorabile dalla regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, che catturerà ogni momento magico del concerto in uno spettacolo visivo coinvolgente. La scelta di Guttuso Alaimo come regista promette un’esperienza visiva unica, capace di trasmettere l’energia e l’emozione di ogni singola nota eseguita sul palco del Teatro alla Scala.

Elena Beccalli, produttore esecutivo dell’evento, lavorerà dietro le quinte per assicurarsi che ogni dettaglio sia curato con la massima precisione, garantendo una produzione impeccabile che si tradurrà in uno spettacolo indimenticabile per gli spettatori di RaiPlay.

RaiPlay: Il Vostro Biglietto Virtuale per il Concerto di Natale

Il Concerto di Natale alla Scala sarà trasmesso in diretta esclusiva su RaiPlay il 24 dicembre 2023, regalando a chiunque si sintonizzi sul servizio streaming Rai l’opportunità di vivere l’atmosfera suggestiva del Teatro alla Scala da casa propria. Sarà possibile godere di questa straordinaria performance musicale su qualsiasi dispositivo, dallo schermo del televisore al tablet o allo smartphone.

Prenotate la Vostra Mattinata Musicale a Natale

Concludendo, il Concerto di Natale alla Scala si prepara a illuminare le case di appassionati di musica classica e di chiunque voglia immergersi nell’incanto del periodo natalizio. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, con la possibilità di accedere a questo spettacolo straordinario ovunque vi troviate grazie a RaiPlay. Segnatevi la data, il 24 dicembre 2023, e preparatevi a lasciarvi trasportare dalle note magiche di Beethoven e Brahms in questo momento indimenticabile di celebrazione natalizia.

“CONCERTO DI NATALE LA SCALA” PUNTATA 23 DICEMBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO