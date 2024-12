“Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati” Rai 1 streaming puntata 23 dicembre 2024 (VIDEO)

22 Dicembre 2024

Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati: un evento imperdibile

Il “Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati” è un appuntamento speciale. L’evento, diretto dal Maestro Andrea Morricone, celebra la musica di Ennio Morricone. Inoltre, è impreziosito dal saluto del Presidente Lorenzo Fontana.

Dove seguire il concerto

Il concerto sarà trasmesso su Rai 1, a cura di Rai Parlamento. Inoltre, potrà essere seguito sulla webtv della Camera e sul canale satellitare. Poi, l’orario di inizio è fissato per le 15:30 di lunedì 23 dicembre. Non mancherà la possibilità di rivedere l’evento in streaming su RaiPlay.

Il programma musicale

Il concerto si aprirà con l’Inno italiano, un inizio solenne. Inoltre, il repertorio comprenderà brani celebri di Ennio Morricone. Tra questi, si potranno ascoltare le colonne sonore di “Gli Intoccabili” e “The Mission”. Poi, l’orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal Maestro Andrea Morricone, garantirà un’esecuzione di altissimo livello. Sarà accompagnata dal Coro Claudio Casini dell’Università di Roma Tor Vergata, diretto dal Maestro Stefano Cucci.

Un evento di alta qualità artistica

La direzione artistica è curata da Luigi Lanzillotta. Inoltre, il Maestro Andrea Morricone eseguirà alcune delle opere più emozionanti del padre. Poi, la partecipazione del Coro Claudio Casini aggiungerà profondità e bellezza all’esibizione. Questo evento rappresenta un omaggio unico al genio di Ennio Morricone.

Come accedere al concerto in streaming

Chi non potrà seguire la diretta televisiva, potrà accedere al concerto su RaiPlay. Inoltre, la webtv della Camera offre una soluzione alternativa per seguire l’evento. Poi, gli appassionati avranno l’opportunità di rivedere il concerto in qualsiasi momento.

Conclusione

Il “Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati” è un evento di grande rilevanza culturale. Inoltre, celebra il talento senza tempo di Ennio Morricone. Poi, grazie alla varietà di canali di trasmissione, è un appuntamento accessibile a tutti.

