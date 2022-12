Vuoi guardare il video di “Concerto di Natale alla Scala 2022”?

“Concerto di Natale alla Scala 2022” (VIDEO)

da raiplay.it

“Concerto di Natale alla Scala 2022” è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado. Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini. Comunque, è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado. Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini. Tuttavia, è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado.

Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini. Perciò è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado. Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini. Quindi, è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado. Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini.

“Concerto di Natale alla Scala 2022” è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado. Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini. Comunque, è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado. Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini. Tuttavia, è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado.

Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini. Perciò è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado. Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini. Quindi, è il tradizionale evento da Milano, diretto quest’anno dal Maestro Pablo Heras-Casado. Poi, in programma alcune opere immortali del repertorio classico. Inoltre, per il pubblico televisivo la regia è di Ariella Beddini.

“CONCERTO DI NATALE ALLA SCALA 2022” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO