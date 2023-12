“Concerto di Natale al Senato” RaiPlay 10 dicembre 2023 (VIDEO)

9 Dicembre 2023

Introduzione: Il 10 dicembre 2023, RaiPlay trasporterà gli spettatori in un’atmosfera incantata direttamente dall’aula del Senato con il “Concerto di Natale al Senato”. Un evento straordinario, dunque, curato da Rai Parlamento, che vedrà l’esibizione dell’Orchestra e del Coro della prestigiosa Fondazione Arena di Verona. In un’atmosfera unica, poi, la magia del Natale si mescolerà con la bellezza della musica, il tutto sotto la guida del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e con la conduzione di Milly Carlucci.

L’eccellenza musicale dell’orchestra e del coro della Fondazione Arena di Verona: Il cuore di questo evento straordinario, inoltre, è rappresentato dall’Orchestra e dal Coro della Fondazione Arena di Verona, istituzioni di fama internazionale. La loro esibizione, poi, trasporterà gli spettatori in un viaggio musicale avvolgente, regalando emozioni uniche e coinvolgenti. La scelta di unire queste eccellenze alla cornice solenne del Senato, insomma, promette un’esperienza indimenticabile.

La magia del Natale all’aula del Senato: L’aula del Senato, poi, solitamente luogo di dibattiti politici e decisioni cruciali, si trasformerà in una cornice magica il 10 dicembre 2023. Le luci soffuse, gli addobbi natalizi e la musica avvolgente, inoltre, creano un’atmosfera di festa unica. Rendendo, quindi, l’evento un momento imperdibile per tutti gli spettatori.

La partecipazione del Presidente del Senato Ignazio La Russa: La prestigiosa mattinata, poi, è resa ancora più speciale dalla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. La sua partecipazione, inoltre, sottolinea l’importanza dell’evento e conferisce un tocco di ufficialità a questa straordinaria celebrazione natalizia. La Russa, insieme agli spettatori, poi, ha l’opportunità di godere di un concerto che unisce la tradizione musicale natalizia all’ambiente solenne del Senato.

Milly Carlucci alla Conduzione: A guidare gli spettatori attraverso questa serata magica, inoltre, sarà Milly Carlucci, una delle voci più amate della televisione italiana. La sua presenza carismatica e il suo talento nella conduzione, infatti, aggiungeranno un tocco di eleganza e intrattenimento all’evento. Carlucci, con la sua esperienza, saprà creare un legame tra gli spettatori e l’atmosfera incantevole del Concerto di Natale al Senato.

La trasmissione su Rai 1 e RaiPlay: Lo spettacolo sarà trasmesso su Rai 1, portando la magia del Natale direttamente nelle case degli spettatori italiani. Per coloro che non riescono a seguirlo in diretta, RaiPlay offrirà la possibilità di rivivere l’emozione del concerto attraverso la replica. Questo servizio di streaming permetterà agli spettatori di immergersi nuovamente nell’atmosfera natalizia. E di godere della straordinaria esibizione dell’Orchestra e del Coro della Fondazione Arena di Verona.

La replica su RaiPlay: La replica su RaiPlay garantirà che nessuno si perda questa esperienza unica. Gli spettatori avranno la possibilità di rivivere la magia del “Concerto di Natale al Senato” ogni volta che lo desiderano. Consentendo loro di immergersi nella bellezza della musica natalizia anche dopo l’evento iniziale.

Conclusioni: Il “Concerto di Natale al Senato” promette un’esperienza straordinaria che unisce la tradizione natalizia alla bellezza della musica classica. Con la partecipazione dell’Orchestra e del Coro della Fondazione Arena di Verona, la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e la conduzione di Milly Carlucci, questo evento si candida a diventare uno dei momenti clou delle festività. Non perdete l’occasione di vivere la magia del Natale direttamente dall’aula del Senato il 10 dicembre 2023, su Rai 1 e RaiPlay.

