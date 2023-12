“Concerto di Capodanno La Fenice 2024” RaiPlay (VIDEO)

31 Dicembre 2023

Il Teatro La Fenice di Venezia si prepara ad accogliere il nuovo anno con un’esplosione di talento musicale nel tradizionale “Concerto di Capodanno La Fenice 2024”. Il maestro Fabio Luisi dirigerà l’orchestra in un evento straordinario che vedrà protagonisti solisti di calibro come Eleonora Buratto e Fabio Sartori, accompagnati dal Coro del Teatro La Fenice. L’eccezionale serata sarà arricchita da momenti di grazia e bellezza, con gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, guidati dalle coreografie di Frédéric Olivieri.

Un’inizio magico: Concerto di Capodanno La Fenice 2024

Il maestro Fabio Luisi, rinomato direttore d’orchestra, sarà il timoniere di questa straordinaria esperienza musicale che darà il benvenuto al 2024 con melodie incantevoli e esecuzioni di altissimo livello. Il Teatro La Fenice, gioiello veneziano, sarà lo sfondo suggestivo di un evento che promette di unire tradizione e innovazione.

“Concerto di Capodanno La Fenice 2024” RaiPlay – Brillanti stelle della lirica: Eleonora Buratto e Fabio Sartori

I cuori degli amanti della lirica batteranno all’unisono con le esibizioni straordinarie dei solisti Eleonora Buratto e Fabio Sartori. Il soprano e il tenore, celebri per le loro interpretazioni intense e appassionate, regaleranno al pubblico momenti indimenticabili, donando un tocco di raffinatezza al Concerto di Capodanno La Fenice 2024.

Armonia corale: Il Coro del Teatro La Fenice

L’ensemble vocale, sotto la guida magistrale del Maestro del coro Alfonso Caiani, si esibirà in passi corali avvincenti, contribuendo a creare un’atmosfera unica e coinvolgente. L’eccezionale abilità del coro aggiungerà un elemento di profondità e intensità alle esibizioni solistiche, creando un connubio perfetto di voci che si fondono in armonia.

Grazia in movimento: Gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala

La bellezza del movimento entrerà in scena con gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Coreografati da Frédéric Olivieri, i giovani ballerini trasformeranno il palcoscenico in un’esplosione di eleganza e leggiadria, arricchendo l’esperienza visiva del concerto.

“Concerto di Capodanno La Fenice 2024” RaiPlay – Diretta su Rai 1 e RaiPlay: Un evento da non perdere

Il “Concerto di Capodanno La Fenice 2024” sarà trasmesso in diretta su Rai 1, regalando a milioni di spettatori l’opportunità di vivere l’emozione dell’evento dal comfort delle proprie case. Per coloro che preferiscono la flessibilità della visione online, RaiPlay offrirà la possibilità di rivivere l’intero concerto in replica, assicurando che nessun appassionato di musica perda questa straordinaria celebrazione.

Oltre il piccolo schermo: Una tappa su Youtube

L’esperienza non si ferma alla televisione e al mondo online. Il “Concerto di Capodanno La Fenice 2024” sarà disponibile anche su Youtube, consentendo agli appassionati di musica di tutto il mondo di accedere a questa straordinaria esibizione in qualsiasi momento. Un regalo duraturo che continuerà a diffondere l’incanto e l’arte della serata anche dopo la fine della trasmissione televisiva.

Conclusioni: Una serata indimenticabile di musica e bellezza

Il “Concerto di Capodanno La Fenice 2024” si preannuncia come un evento eccezionale, unendo le forze di talenti straordinari e il prestigioso palcoscenico del Teatro La Fenice. Con la trasmissione su Rai 1, RaiPlay e Youtube, l’accesso a questa celebrazione musicale è reso ancora più agevole per un pubblico vasto e diversificato. Prepariamoci a immergerci in un’esperienza unica, dove la magia della musica e la grazia della danza si fondono per dar vita a una serata indimenticabile.*

