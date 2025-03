4 Marzo 2025

“Como-Napoli” streaming higlights – 4 marzo 2025 (VIDEO)

Una sconfitta sorprendente per il Napoli – “Como-Napoli” streaming higlights – 4 marzo 2025

La partita Como-Napoli ha riservato una grande sorpresa. Il Como ha vinto con un risultato di 2-1, poi ha festeggiato una vittoria storica. Inoltre, il Napoli ha mancato l’opportunità di tornare in testa alla classifica. La squadra di Antonio Conte ha mostrato un buon possesso palla, poi ha commesso errori decisivi in fase difensiva. L’autogol di Amir Rrahmani ha aperto il punteggio per il Como. Inoltre, il Napoli ha trovato il pareggio con Giacomo Raspadori, ma non è bastato. Il Como ha sfruttato le sue occasioni, poi ha siglato il gol decisivo con Assane Diao.

Il racconto della partita – “Como-Napoli” streaming higlights – 4 marzo 2025

Nel primo tempo, il Como ha colpito subito grazie a un errore del Napoli. Poi, la squadra ospite ha reagito con il pareggio di Raspadori. Inoltre, il Napoli ha mantenuto il possesso palla senza riuscire a segnare il secondo gol. Nel secondo tempo, il Como ha trovato più spazi e ha spinto con maggiore intensità. Poi, un passaggio preciso di Nico Paz ha servito Assane Diao, che ha realizzato la rete decisiva. Inoltre, il Napoli ha tentato di pareggiare, ma senza successo.

Un gol che ha deciso il match – “Como-Napoli” streaming higlights – 4 marzo 2025

Il secondo gol del Como ha cambiato l’andamento della gara. Assane Diao ha segnato con freddezza, poi ha festeggiato con i compagni. Inoltre, questo è stato il terzo gol consecutivo per il giovane talento del Como. Il Napoli ha provato a reagire, poi ha faticato a creare occasioni pericolose. Inoltre, il Como ha difeso con ordine e ha chiuso tutti gli spazi. La squadra di casa ha meritato la vittoria, poi ha ottenuto tre punti fondamentali.

Le giocate più importanti sul tuo dispositivo – “Como-Napoli” streaming higlights – 4 marzo 2025

Gli appassionati possono rivedere Como-Napoli in streaming su diverse piattaforme. Amazon Prime Video offre la possibilità di guardare la partita, poi anche DAZN trasmette gli highlights. Inoltre, YouTube mette a disposizione un video con i momenti salienti del match. Gli highlights mostrano tutti i gol, poi anche le migliori azioni della gara. Inoltre, i tifosi possono rivedere le giocate più importanti e analizzare le scelte tattiche.

Le dichiarazioni post-partita – “Como-Napoli” streaming higlights – 4 marzo 2025

Dopo Como-Napoli, Antonio Conte ha parlato della prestazione della sua squadra. Ha sottolineato gli errori difensivi, poi ha ammesso la difficoltà nel concretizzare le occasioni. Inoltre, il tecnico ha chiesto maggiore concentrazione per i prossimi incontri. Il Como ha celebrato una vittoria storica, poi ha ricevuto i complimenti dei tifosi. Inoltre, il successo ha dato grande entusiasmo alla squadra e all’ambiente.

Riguarda le azioni salienti – “Como-Napoli” streaming higlights – 4 marzo 2025

Il video degli highlights di Como-Napoli è disponibile online. Poi, le immagini permettono di rivivere le emozioni della gara. Inoltre, mostrano il momento dell’autogol di Rrahmani e la rete di Raspadori. Il gol di Assane Diao ha deciso l’incontro, poi ha fatto esplodere di gioia lo stadio. Inoltre, i tifosi possono analizzare il match e commentare le scelte dei due allenatori. Guardare gli highlights aiuta a comprendere meglio l’andamento della partita.

