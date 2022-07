Vuoi guardare il video di “Come Sorelle Mediaset Play” seconda puntata?

“Come Sorelle Mediaset Play” seconda puntata (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Come Sorelle Mediaset Play” seconda puntata, è la storia di Ipek Gencer pronta a sposare Tekin Malik, l’uomo che distrusse la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle nozze, poi, Ipek riceve una lettera, che le rivela che è una ragazza adottata. E ha, inoltre, due sorelle: Deren e Cilem. Sconvolta, poi, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle. Sarà l’occasione, inoltre, per far luce su un passato rimasto per troppo tempo nell’ombra.

“COME SORELLE FICTION” GUARDA IL VIDEO SECONDA PUNTATA

