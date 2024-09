16 Settembre 2024

“Colpi di fortuna” streaming altadefinizione – 16 settembre 2024 (VIDEO)

Introduzione – “Colpi di fortuna” streaming altadefinizione – 16 settembre 2024

“Colpi di fortuna” è un film diretto da Neri Parenti, composto da tre esilaranti episodi. Questo film, una commedia italiana a episodi, si concentra sul tema della fortuna, declinata in varie forme e situazioni assurde. Poi, se ti piacciono le commedie leggere, piene di malintesi e sfortuna, questo è il film che fa per te. Inoltre, il cast di attori comici ben noti nel panorama italiano rende ogni episodio divertente e mai noioso.

Primo episodio: l’amore non corrisposto di Piero – “Colpi di fortuna” streaming altadefinizione – 16 settembre 2024

Nel primo episodio di “Colpi di fortuna”, Mario e Piero lavorano al porto di Napoli per una società di crociere. Piero è follemente innamorato di Barbara, la cassiera del bar del porto, e fa di tutto per vederla ogni giorno. Poi, anche se non fuma, compra pacchetti di sigarette solo per parlare con lei. Inoltre, trascina sempre Mario a pranzare nello stesso bar, nonostante il cibo non sia eccezionale. Ma la situazione si complica quando Piero scopre che Barbara è fidanzata. Poi, in un momento di disperazione, Piero chiama Mario per raccontargli la delusione. Inoltre, la situazione prende una piega inaspettata quando Piero scopre che il fidanzato di Barbara è proprio Mario. Questa rivelazione sconvolge l’amicizia dei due, creando situazioni comiche e imprevedibili.

Secondo episodio: la sfortuna segue l’imprenditore superstizioso – “Colpi di fortuna” streaming altadefinizione – 16 settembre 2024

Il secondo episodio di “Colpi di fortuna” segue le vicende di Gabriele Brunelli, un imprenditore estremamente superstizioso. Brunelli è talmente ossessionato dalla sfortuna che riempie il suo ufficio di amuleti e cornetti scaramantici. Poi, la sua azienda sta per concludere un affare con un allevatore mongolo per l’acquisto di una lana pregiata. Inoltre, per comunicare con l’allevatore, ha bisogno di un interprete dal mongolo. Bernardo Fossa, un traduttore disponibile, si presenta per il lavoro. Tuttavia, Bernardo sembra essere un vero portatore di sfortuna, con disastri che accadono ovunque vada. Poi, gli eventi prendono una piega caotica e surreale, portando Brunelli a mettere in discussione la propria fede nella fortuna. Inoltre, l’incontro tra superstizione e realtà dà vita a momenti comici e assurdi.

Terzo episodio: una famiglia inaspettata per Felice – “Colpi di fortuna” streaming altadefinizione – 16 settembre 2024

Il terzo episodio di “Colpi di fortuna” racconta la storia di Felice Mammola, un ex ballerino che ora insegna danza in una casa di riposo. Poi, un giorno, riceve una chiamata da un notaio di Rovereto che lo informa di aver ereditato una piccola somma di denaro e, soprattutto, un fratello minore di cui non sapeva l’esistenza. Inoltre, Felice immagina che il fratello sia un bambino, ma scopre con sorpresa che Walter, il fratello, è un adulto con seri problemi mentali. Poi, l’arrivo di Walter nella vita di Felice crea situazioni comiche e imbarazzanti. Inoltre, i tic e il comportamento stravagante di Walter rendono difficile la sua integrazione nella famiglia di Felice, ma allo stesso tempo regalano momenti toccanti e di grande affetto.

Il cast di “Colpi di fortuna” – “Colpi di fortuna” streaming altadefinizione – 16 settembre 2024

Il film “Colpi di fortuna” vanta un cast di attori comici di grande successo nel panorama cinematografico italiano. Poi, attori come Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Christian De Sica, Francesco Mandelli, Lillo e Greg danno vita ai personaggi con una comicità unica e coinvolgente. Inoltre, la regia di Neri Parenti, noto per le sue commedie di successo, garantisce risate a non finire. Poi, la combinazione tra attori talentuosi e situazioni surreali crea un mix perfetto di divertimento e leggerezza.

Come vedere “Colpi di fortuna” in streaming – “Colpi di fortuna” streaming altadefinizione – 16 settembre 2024

Se stai cercando di guardare “Colpi di fortuna” in streaming, sei nel posto giusto. Poi, ci sono molte piattaforme di video online che offrono questo film per una serata all’insegna del divertimento. Inoltre, grazie allo streaming, puoi guardare i tre episodi uno dopo l’altro senza interruzioni, per goderti l’intera storia in un’unica sessione.

