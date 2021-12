“Clifford il grande cane rosso” scheda e recensioni del film

“Clifford il grande cane rosso” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Eagle Pictures

Genere: Avventura, Commedia, Ragazzi, Fantasy

Anno: 2021

Regia: Walt Becker

Cast: Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong, John Cleese, Izaac Wang, Horatio Sanz, Paul Rodriguez, Russell Peters, Keith Ewell, Bear Allen Blaine, Tovah Feldshuh, Jessica Keenan Wynn, Ty Jones, Siobhan Fallon, Mia Ronn, Madison Morris, Alex Moffat, Kenan Thompson

Durata: 96 minuti

Paese: Canada, Regno Unito, USA

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

Emily è una ragazzina che riceve un regalo da un signore eccentrico e dotato di poteri magici. Il regalo di Emily è un piccolo e buffo cucciolo di cane rosso a cui la ragazzina da il nome di Clifford. Quello che Emily non poteva immaginare è che il piccolo Clifford si trasformasse in una sola notte in un cane gigantesco di oltre tre metri. Emily, Clifford e lo zio di Emily, Casey, si troveranno a vivere un’avventura gigantesca in giro per le strade di New York.

“Clifford il grande cane rosso” scheda e recensioni del film – La recensione di Cinema.Everyeye.it

Clifford – Il grande cane rosso è una simpatica commedia indicata in particolare ai bambini, che porta al cinema una storia irriverente ma incompleta. Se tutto il reparto registico inquadra bene i frequenti e dinamici passaggi action, che sono il vero carburante della pellicola, non si può dire lo stesso della narrazione. La sceneggiatura, invece, si perde più di una volta, non riuscendo a portare avanti un messaggio e una morale in modo chiaro, dando più spazio alle componenti estetiche e puramente adrenaliniche. Tutto sommato un lungometraggio accettabile, ma che finisce nella massa di altri film dello stesso genere.

Recensione di Massimiliano Meucci. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Clifford il grande cane rosso” – La recensione di MyMovies.it

Primo adattamento cinematografico per un personaggio molto amato della letteratura per ragazzi americana. “Clifford: il grande cane rosso è fatto per i bambini senza curarsi minimamente del pubblico che li accompagna al cinema”.

Recensione di Andrea Fornasiero. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

E’ la pellicola perfetta per le famiglie a Natale, che può mettere d’accordo grandi e piccini. Far divertire e riflettere e mostrare un percorso di crescita per tutti i protagonisti. In una New York innevata e magica non solo per la trasformazione del cane protagonista.

Recensione di Federico Vascotto Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

