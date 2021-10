“Clickbait” scheda e recensione della serie tv Netflix

“Clickbait” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Thriller, drammatico

Anno: 2021

Ideatore: Tony Ayres, Christian White

Cast: Adrian Grenier, Zoe Kazan, Betty Gabriel, Camaron Engels, Phoenix Raei, Jaylin Fletcher, Jessica Collins, Ian Meadows, Abrahm Lim

Paese: USA, Australia

Durata: 50 minuti

Episodi: 8

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Nick Brewer, uno stimato fisioterapista di Oakland, scompare nel nulla. Poco dopo, l’uomo riappare in un filmato su Internet che annuncia la sua morte. In una lotta contro il tempo, le persone a lui vicine cercano di scoprire chi ci sia dietro.

“Clickbait” – Le recensioni

“Clickbait pone grandi domande e ti tiene agganciato.” Karl Quinn per Sydney Morning Herald

“Mentre Clickbait non è proprio la serie che ci si aspettava, la sua mancanza di profondità tematica e caratteriale non toglie troppo da ciò che è, un thriller più o meno coinvolgente al momento ma alla fine dimenticabile.” Wenlei Ma per News.com.au

“Ahimè, ho provato la sensazione di Clickbait, come se – per usare il titolo – avessi cliccato su qualcosa che prometteva un po’ di sostanza ma consegnava un sacco di niente.” Matthew Gilbert per Boston Globe

“Ovviamente ‘Clickbait’ ha cose da dire sulla tecnologia internet, la disinformazione e la velocità allarmante e potenzialmente pericolosa dei media moderni. Ma per lo più è solo un elaborato giallo.” Tom Long per Detroit News

“La serie vuole inviare messaggi potenti sui pericoli dei social media nell’era digitale, ma la scrittura trita e ritrita e le rivelazioni insondabili non possono salvare lo show dall’ironia di non essere altro che un titolo intrigante.” Saloni Gajjar per AV Club

“Clickbait è l’ennesimo show/film che si preoccupa del digitale e che gesticola sulle grandi idee di internet – catfishing, cancel culture, sorveglianza, ecc – ma non riesce a catturare i contorni della vita su di esso.” Adrian Horton per Guardian

“Clickbait è pieno zeppo di improbabilità e rovesciamenti che puzzano più di una stanza degli sceneggiatori di tarda notte che di qualsiasi cosa che potrebbe accadere nella vita reale. Ma accidenti, è divertente da guardare..” Steve Murray per ArtsATL

“Molte altre serie con questo tipo di premessa si crogiolerebbero nella sofferenza e nella violenza. Ma fortunatamente non questa.” Lynden Barber per Limelight

“Intrigante e vivacemente intrecciata e fornita di un grande cast, questa serie mystery/thriller cattura l’attenzione e la mantiene. Anche se alla fine è sovraccarica di grandi messaggi.” Joyce Slaton per Common Sense Media

“Non è un pasto da gourmet, ma Clickbait è facile da digerire.” Silvina Lamazares per Clarin

“Come colpo di scena dopo colpo di scena viene rivelato, ognuno sembra essere meno interessante e più implausibile di quello precedente..” Hannah Brown per Jerusalem Post

“Mentre i temi trattati in Clickbait come il rapimento, l’omicidio, il tradimento, il catfishing, la rabbia, la vendetta e altro ancora fanno un film thriller avvincente, la sua esecuzione a tutti i livelli è stata una delusione totale.” Yvonne Bohwongprasert per Bangkok Post

