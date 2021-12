“Chi ha incastrato Babbo Natale” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Vision Distribution

Genere: Commedia

Anno: 2021

Regia: Alessandro Siani

Cast: Christian De Sica, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Diletta Leotta, Leigh Gill, Martin Francisco Montero Baez, Sara Ciocca, Debora Franchi, Leone Riva

Durata: 104 minuti

Paese: Italia

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Babbo Natale sta avendo seri problemi a causa della Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo che domina il mercato per tutto l’anno. Tranne a Natale. Tuttavia quest’anno, decidono di corrompere il capo degli elfi di Babbo Natale, convincendolo ad assumere un nuovo manager, ovvero Genny Catalano. Considerato il “Re dei Pacchi”, quelli truffaldini, non quelli natalizi però. Genny è un piccolo criminale che vive di espedienti aiutato dal piccolo scugnizzo Checco. Una volta arrivati al Polo Nord, Genny e Checco rivoluzioneranno le cose, dando il via a una serie di imprevisti esilaranti.

“Chi ha incastrato Babbo Natale” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

La missione dell’Alessandro Siani autore cinematografico è chiara e precisa. Raccontare favole moderne per suscitare risate e commozione puntando al cuore del pubblico. L’attore e comico napoletano fin dal primo film Il principe abusivo (2013) ha inseguito una leggerezza nella sua idea di cinema che potesse accontentare un’ampia fascia di spettatori. Con storie sul confine tra divertimento e buoni sentimenti.

Chi ha incastrato Babbo Natale? è il suo primo ingresso nel territorio natalizio che si sposa perfettamente con l’impostazione fiabesca della storia. Facendone a tutti gli effetti un family movie mai volgare, coem d’altra parte è sempre stato il suo approccio alla comicità sul grande schermo. Il regista si impegna su tutti i fronti, dalla scrittura alla recitazione nel ruolo di protagonista.

Supervisionando tutte le scelte creative anche a livello estetico affinché possano vestire la storia con la giusta poesia. Siani garantisce risate usa e getta per entrare nel mood ideale. Per poi costruire insieme ai suoi co-protagonisti Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro, situazioni comiche più elaborate. Mentre la storia prosegue verso il lieto fine.

Recensione di Antonio Bracco. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Chi ha incastrato Babbo Natale” scheda e recensioni del film di MyMovies.it

Alessandro Siani dirige e sceneggia (con Gianluca Ansanelli e Tito Bufalini) Chi ha incastrato Babbo Natale?, ovviamente interpretando il ruolo di Genny. E affida invece il personaggio di Babbo Natale a Christian De Sica. Una scelta azzeccata, perché i due funzionano bene come coppia comica, anche se Siani rimane il mattatore unico della storia. Comunque, il carisma e la vis comica di Alessandro Siani non bastabo a salvare una storia poco convincente.

Recensione di Paola Casella. Voto: 2 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

E’ un film in cui c’è la comicità tipica di Siani, fatta di freddure e battute da risata a denitri stetti, e i contenuti del film di Natale americano. Sono due registri che non si integrano benissimo. Ma De Sica è in forma e questa è l’unica vera commedia che esce al cinema sotto Natale, e rispetto ai tipici film delle feste è qualcosa di diverso.

Recensione di Max Borg Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

