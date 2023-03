Vuoi guardare il video di “Check Up Rai 2” puntata di oggi 1 aprile 2023?

“Check Up Rai 2” puntata di oggi 1 aprile 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Check Up Rai 2”, puntata di oggi 1aprile 2023, è il programma con Luana Ravegnini che racconta l’eccellenza medica del nostro Paese. Grazie, poi, alla presenza in studio dei più autorevoli medici italiani. Spazio, inoltre, a collegamenti dalle sale operatorie dei più importanti ospedali. Per, poi, far conoscere le tecnologie più all’avanguardia. Non mancano, inoltre, aggiornamenti sulle più importanti scoperte mediche della settimana. E, poi, i suggerimenti di un nutrizionista sui cibi consigliati e quali da evitare. In relazione, inoltre, alla patologia trattata durante l’appuntamento.

Comunque, è il programma con Luana Ravegnini che racconta l’eccellenza medica del nostro Paese. Grazie, poi, alla presenza in studio dei più autorevoli medici italiani. Spazio, inoltre, a collegamenti dalle sale operatorie dei più importanti ospedali. Per, poi, far conoscere le tecnologie più all’avanguardia. Non mancano, inoltre, aggiornamenti sulle più importanti scoperte mediche della settimana. E, poi, i suggerimenti di un nutrizionista sui cibi consigliati e quali da evitare. In relazione, inoltre, alla patologia trattata durante l’appuntamento.

“Check Up Rai 2”, puntata di oggi 1 aprile 2023 è il programma con Luana Ravegnini che racconta l’eccellenza medica del nostro Paese. Grazie, poi, alla presenza in studio dei più autorevoli medici italiani. Spazio, inoltre, a collegamenti dalle sale operatorie dei più importanti ospedali. Per, poi, far conoscere le tecnologie più all’avanguardia. Non mancano, inoltre, aggiornamenti sulle più importanti scoperte mediche della settimana. E, poi, i suggerimenti di un nutrizionista sui cibi consigliati e quali da evitare. In relazione, inoltre, alla patologia trattata durante l’appuntamento.

Comunque, è il programma con Luana Ravegnini che racconta l’eccellenza medica del nostro Paese. Grazie, poi, alla presenza in studio dei più autorevoli medici italiani. Spazio, inoltre, a collegamenti dalle sale operatorie dei più importanti ospedali. Per, poi, far conoscere le tecnologie più all’avanguardia. Non mancano, inoltre, aggiornamenti sulle più importanti scoperte mediche della settimana. E, poi, i suggerimenti di un nutrizionista sui cibi consigliati e quali da evitare. In relazione, inoltre, alla patologia trattata durante l’appuntamento.

“CHECK UP RAI 2” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI OGGI 1 APRILE 2023

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO