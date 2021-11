Vuoi guardare il video di “Che fine ha fatto Baby Jane” Leosini Raiplay puntata 4 novembre 2021?

“Che fine ha fatto Baby Jane” Leosini Raiplay puntata 4 novembre 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Che fine ha fatto Baby Jane” Leosini Raiplay, puntata 4 novembre 2021, è il programma che, con taglio giornalistico, indaga nell’animo umano degli ex detenuti. Quelli poi, tornati in libertà, seguendoli nel loro percorso dalla reclusione all’inclusione. Inoltre, la trasmissione, attraverso un grande viaggio, metterà in primo piano il racconto del riscatto sociale delle persone. Quelle, poi, che hanno commesso degli errori finendo in prigione a causa dei loro sbagli. Comunque, è il programma che, con taglio giornalistico, indaga nell’animo umano degli ex detenuti.

“CHE FINE HA FATTO BABY JANE” LEOSINI RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 4 NOVEMBRE 2021

"RAI 3 DIRETTA STREAMING" GUARDA IL VIDEO

