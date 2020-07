Vuoi guardare il video di “C’è tempo per Rai 1” puntata 20 luglio 2020?

“C’è tempo per Rai 1” puntata 20 luglio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“C’è tempo per Rai 1”, puntata 20 luglio 2020, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini dedicato alle donne e agli uomini over 60. Un tempo, infatti, si pensava che la vita piena e attiva finisse con la pensione. Oggi, invece, da lì spesso può ricominciare. I 60, poi, diventano l’inizio di una fase della vita dove è possibile ancora provare gioia e passione. E, inoltre, stupore e divertimento, amore e piacere, viaggiare e imparare.

Cose nuove, dunque, per le quali prima non abbiamo mai avuto tempo. Comunque, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini dedicato alle donne e agli uomini over 60. Un tempo, infatti, si pensava che la vita piena e attiva finisse con la pensione. Oggi, invece, da lì spesso può ricominciare. I 60, poi, diventano l’inizio di una fase della vita dove è possibile ancora provare gioia e passione.

“C’è tempo per Rai 1”, puntata 20 luglio 2020, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini dedicato alle donne e agli uomini over 60. Un tempo, infatti, si pensava che la vita piena e attiva finisse con la pensione. Oggi, invece, da lì spesso può ricominciare. I 60, poi, diventano l’inizio di una fase della vita dove è possibile ancora provare gioia e passione. E, inoltre, stupore e divertimento, amore e piacere, viaggiare e imparare.

Cose nuove, dunque, per le quali prima non abbiamo mai avuto tempo. Comunque, è il programma con Anna Falchi e Beppe Convertini dedicato alle donne e agli uomini over 60. Un tempo, infatti, si pensava che la vita piena e attiva finisse con la pensione. Oggi, invece, da lì spesso può ricominciare. I 60, poi, diventano l’inizio di una fase della vita dove è possibile ancora provare gioia e passione.

“C’E’ TEMPO PER” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 20 LUGLIO 2020

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO