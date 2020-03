Carlo Verdone ‘contro’ il Coronavirus film in streaming gratis su Infinity

Antonella Catena per amica.it

È una bella lotta. Carlo Verdone e il suo umorismo contro il Coronavirus. Per dimenticarci, per lo spazio di un film, del Coronavirus. Infinity, la piattaforma di streaming, ci mette a disposizione gratis questa opportunità. Di più. In questo momento così particolare di emergenza ha raddoppiato l’offerta. Due mesi gratuiti, registrandosi su Infinitytv.it. Carlo Verdone stesso ha mandato un messaggio a tutti noi. Ci dice di restare a casa. Leggere un bel libro. Ascoltare buona musica. Guardare un bel film.

Quali pellicole di Carlo Verdone sono disponibili gratuitamente su Infinity?

Ancora meglio, aggiungiamo noi, uno dei suoi, in streaming gratis sulla piattaforma Infinity. Da “Borotalco” restaurato proprio da Infinity a “Bianco, rosso e Verdone”. Ma anche “Un sacco bello”, “Acqua e Sapone”, “Maledetto il giorno che ti ho incontrato”. E poi “Al lupo al lupo”, “Stasera in casa di Alice”, “Viaggi di nozze”. “Perdiamoci di vista” e “Sono pazzo di Iris Blond”, “Gallo cedrone”, “C’era un cinese in coma”, “L’amore è eterno finché dura”. Riguardiamoli, dimentichiamoci per due ore del Coronavirus. Riscopriamo Carlo Verdone e tutte le sue muse. Da Margherita Buy a Ornella Muti. Da Claudia Gerini a Eleonora Giorgi, protagonista proprio di Borotalco. Ma anche Asia Argento e Laura Morante.

Stiamo con lui e i suoi film in streaming gratis su Infinity. E promettiamoci che, quando l’emergenza sarà passata e torneremo al cinema, andremo a vedere il suo Si vive una volta sola. Il suo nuovo film, slittato a causa dell’epidemia di Coronavirus.

