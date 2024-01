1 Gennaio 2024

Capodanno: donne ferite da proiettili a Napoli e Afragola Bambino colpito da un petardo perde un occhio

Napoli: donna ferita da proiettile vagante a Forcella

Nella notte di San Silvestro, mentre molte persone gioivano dei fuochi d’artificio, una donna è rimasta ferita a Napoli nel quartiere di Forcella. Mentre osservava i festeggiamenti dal balcone di casa, è stata colpita all’addome da un proiettile vagante. Fortunatamente, la donna è stata prontamente trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini, e non sembra essere in pericolo di vita.

Capodanno: donne ferite da proiettili a Napoli e Afragola Bambino colpito da un petardo perde un occhio – Afragola: gravissima una donna colpita da un proiettile durante i festeggiamenti

A Afragola, una tragedia ha colpito una famiglia che festeggiava in via del Plebiscito. Una donna di 45 anni è stata colpita da un proiettile vagante ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. La sua condizione è molto grave, ed è attualmente in pericolo di vita. La vittima celebrava l’arrivo del nuovo anno con i suoi cari quando è stata colpita dal proiettile.

Salerno: bambino di 11 anni perde un occhio per un petardo ad Alfano nel Cilento

Una tragedia si è consumata ad Alfano nel Cilento, in provincia di Salerno, dove un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito durante i festeggiamenti. Mentre si trovava in un parco con fuochi pirotecnici tra le mani, un petardo ha improvvisamente causato un’esplosione. Il bambino è stato investito in pieno volto, subendo un grave trauma all’occhio destro. Nonostante il tempestivo soccorso, il danno è irreparabile, e il piccolo ha perso la vista. È stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il team di oculistica, guidato dalla dottoressa Olga Voto, ha compiuto sforzi straordinari per salvare l’occhio, ma purtroppo, la vista è andata persa nonostante il loro impegno.

Altri feriti a Napoli

Sempre a Napoli, sono state riportate ferite lievi da parte di altre due persone durante i festeggiamenti di Capodanno. Le circostanze specifiche degli incidenti non sono ancora chiare.

Interventi dei Vigili del Fuoco: 703 incendi collegati ai festeggiamenti

Nella notte di Capodanno, i Vigili del fuoco sono intervenuti in ben 703 incidenti collegati ai festeggiamenti, segnando un leggero aumento rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 646 interventi. Gli incendi erano in gran parte riconducibili ai festeggiamenti e hanno coinvolto cassonetti e autovetture parcheggiate in strada. L’Emilia Romagna ha registrato il numero maggiore di interventi, con 101, mentre il Molise è stato coinvolto in un singolo incidente.

Questi dati evidenziano la necessità di maggiore attenzione e cautela durante i festeggiamenti per evitare tragedie e incidenti gravi. La sicurezza deve essere al centro delle celebrazioni per garantire che il nuovo anno inizi senza dolore e perdite irreparabili.

